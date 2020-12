Asturias, con la pandemia controlada "sobre el Día de Reyes": así evolucionará el COVID-19 según un matemático

¿Cómo serán las Navidades? ¿Golpeará la incidencia en los últimos días del año? El matemático Juan Luis Fernández ha explicado en SER Gijón que "estamos en una bajada pronunciada pero cualquier desmán puede hacer que la pandemia se vuelva a descontrolar porque estamos en cifras de infección muy elevadas". Fernández distingue dos conceptos. "Una cosa es que hemos pasado el pico de la infección pero otra es que todavía no se han bajado las cifras de infección a niveles normales, lo que llamamos, la mediana. Cualquier evento que modifique eso podría hacer que la curva empezase a subir".

El catedrático de la Universidad de Oviedo cree que no hay comunidades que sobresalen sobre otras. Entre las que mejor están enmarca a Baleares, Canarias o Navarra. "De Asturias se decía que estábamos fatal y no estamos tan mal. A partir del lunes o martes vamos a bajar sistemáticamente por debajo de los 200 infectados y eso sería un objetivo muy bueno; estar en 200 y cercanos a 100. La infecciones no desaparecen de la noche a la mañana porque lleva una dinámica que tarda en disipar", explica. Sí reconoce que la situación que más le preocupa es Madrid. "Ha bajado del pico de 4.000 y ahora parece que se encuentra en una lateralización infinita. En lugar de disminuir, el número de infectados es como que se mantiene constante. Madrid puede tener realmente problemas" y lo achaca a la apertura de la hostelería y la movilidad. "Podemos ver un repunte en Navidades como consecuencia del puente", avanza.

Sobre el control de la pandemia, cree que en Asturias la semana del 16 de diciembre "estaremos por debajo de 16 casos y si seguimos con las precauciones adecuadas en torno al Día de Reyes la cantidad de casos va a ser ínfima". Fernández cree que con simulaciones se podría preveer lo sucedido en el Principado. "Hicimos simulaciones donde se ven los picos de la pandemia. El pico informa de la cantidad de gente que va a infectarse. Si hay repunte, el modelo no lo puede tener en cuenta pero sí da una guía de lo que va a ocurrir antes de que ocurra. Tienes 30 días antes de que la pandemia esté disparada. Solo a partir del día 40 se sabe si va a un escenario aún mayor o menor número de infectados. El límite mágico de Asturias parece estar en 250 infectados, punto en el que habría que actuar. Con este tipo de modelo también se pueden tomar determinaciones sobre cómo actuar porque te da una indicación bastante ajustada de lo que puede ocurrir", detalla.

La predicción que establece para la próxima semana en Asturias marca una disminución gradual con 214 casos el lunes, 202 el martes, 191 el miércoles, 181 el jueves, 170 el viernes, 159 el sábado, 149 el domingo y 139 el lunes. El miércoles se evaluará la situación de la hostelería. Afirma Juan Luis que los números apuntan que "podrá abrir en breve".