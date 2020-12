Uno de los clásicos de Navidad, pendiente de la evolución del COVID-19

La Navidad se presenta como una época fundamental para muchas empresas porque las fiestas centran una parte importante de su volumen de negocio. Sin embargo, este año todo es diferente. El coronavirus ha obligado a vivir a muchos en el día a día y no poder hacer grandes previsiones. Es el caso del Grupo El Gaitero. "Las Navidades todavía se presentan con incertidumbre". Lo dice la directora Comercial y de Marketing, María Cardín. "A principios de noviembre estábamos bastante contentos por las previsiones que había, para nosotros es muy importante cada día de estos dos meses y ahora no sabemos exactamente qué va a pasar. Hay clientes que han cambiado la manera de actuar y van más con el día a día. Esperemos que como y dónde sea y cuántos seamos podamos celebrar de alguna manera la Navidad", afirma.

Pese a la pandemia, El Gaitero no ha modificado su plan inicial. "Trabajamos según las previsiones que teníamos durante el año, no paramos en ningún momento. Lo que sí hacemos es preveer que en los días que nos quedan hasta Navidad pueda haber un aumento. En tal caso, habrá que trabajar más, aumentar turnos.... Todo lo que sean acelerones, bienvenidos en un año tan malo como este", reflexiona la responsable Comercial.

El Gaitero produce 24 millones de botellas anulamente, "el 80% para la Navidad". Sin embargo, el coronavirus no es el único contratiempo al que han tenido que hacer frente desde la empresa. Por el medio se ha colado una huelga de estibadores del puerto de Bilbao. "A día de hoy, ya no tenemos ningún contenedor parado pero es un año en el que la exportación se paró prácticamente en marzo. Todo lo que es Caribe que es lo que más exportamos lo hemos notado. Habíamos empezado el año de una manera increíble y teníamos muy buenas perspectivas pero en marzo se paró todo. A eso sumamos la huelga de estibadores del puerto de Bilbao y el consiguiente colapso del puerto de Gijón por el desvío de contenedores. Además hay una saturación de los barcos a nivel mundial porque algunos de los que salieron de aquí en fecha llegaron dos semanas tarde".

El 2020 era una fecha especial para el Grupo y es que 130 años no se cumplen todos los días. Sin embargo, Cardín trata de ponerle al mal tiempo buena cara. "Ya celebraremos los 131 o esperemos que los 150", aunque las acciones por el aniversario no es lo único que se ha llevado por delante la pandemia. "Lo que sí nos dolió más fue un lanzamiento para abrir-mayo en el que llevábamos un año trabajando pero vimos que no era el momento. Nos lo planteamos en octubre pero preferimos dejarlo para el primer trimestre de 2021".

Con todo esto ¿qué se puede decir del 2020? Pues básicamente, que le den. "Es una frase que nos costó atrevernos", explica Cardín entre risas. "Teníamos otro final pero nos parecía que había que hacer algo distinto. Queríamos que a la gente le chocase el anuncio hablando así. De hecho, en el spot es la abuela la que lo dice porque al final una expresión como esta o similares han salido de la boca de casi todo el mundo: que le den al 2020 y que le den al coronavirus. Que pase todo y que podamos continuar con nuestra vida que es lo que queremos todos", concluye.