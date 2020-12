El temporal daña el sistema ILS del aeropuerto de Alvedro

El fuerte temporal ha dejado un reguero de incidencias repartidas por toda Galicia y ha dañado también algunas infraestructuras, como el sistema ILS del aeropuerto de Alvedro. Aena ha confirmado que el "fuerte impacto" de un rayo ha afectado al sistema de aterrizaje del aeropuerto. Este sistema ayuda a los aviones a tomar pista en condiciones de reducida visibilidad. Aena ha estado evaluando los daños asi como la infraestructura concreta que ha sido dañada, que tendrá que ser sustituída.

Aena espera que el proceso para solucionar el problema se ejecute "lo antes posible" pero no puede facilitar aún un plazo para hacerlo. Si la visibilidad o meteorología es mala, tendrá que decidir el piloto si puede aterrizar o no, por lo que la operatividad no queda interrumpida por completo.