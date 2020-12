Hostelería y gimnasios de Aranda podrán abrir a partir de este viernes

La hostelería arandina y ribereña podrá volver a acoger clientes en su interior a partir del próximo viernes, como también podrán hacerlo los centros deportivos, aunque en ambos casos con limitación de su aforo a un tercio de su capacidad. Un alivio de las restricciones que ha decidido este martes el Gabinete de Crisis sobre la pandemia de la Junta de Castilla y León para toda la comunidad autónoma excepto la ciudad de Burgos, donde también se relajan otras medidas extraordinarias que estaban vigentes sólo en esta localidad.

La propuesta del mencionado Gabinete de Crisis, encabezado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es proponer al Consejo de Gobierno del próximo jueves el levantamiento de las medidas extraordinarias que se establecieron el pasado 3 de noviembre, excepto para la ciudad de Burgos, dada la buena evolución epidemiológica de la Comunidad.

Cuando el viernes queden sin efecto las mencionadas restricciones los establecimientos de restauración (bares, restaurantes, cafeterías y similares) podrán volver a tener actividad en su interior, excepto en la barra, pero con una limitación de aforo del 33% y del 75% en terraza. En el interior el consumo no podrá hacerse en la barra ni de pie, deberá hacerse sentado en mesas donde no habrá más de 6 personas reunidas y en todo caso con una distancia de 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas. En la terraza la distancia no podá ser inferior a 1,5 metros.

En el caso de los centros deportivos será obligatoria la mascarilla en espacios cerrados (excepto para competiciones oficiales). La restricción se levanta para el deporte sin contacto físico, excepto deportistas profesionales, de alto nivel o de alto rendimiento. El aforo máximo será del 33 %.

De igual manera se levantarán las restricciones extraordinarias sobre las salas de juego y apuestas que desde el pasado 13 de noviembre mantenían el cierre, al igual que los establecimientos hosteleros. Y también se permite la apertura de grandes centros comerciales a un tercio de su capacidad y con el horario establecido por el estado de alarma.

La ciudad de Burgos es la única excepción a estas medidas, aunque también notará el alivio de alguna medida excepcional que se aplicaba en su caso: la hostelería mantiene la suspensión de las actividades de restauración en el interior de los establecimientos pero se permitirá la atención a terrazas al aire libre. En la capital burgalesa no podrán abrir centros deportivos ni establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados. Por el contrario sí se levantan en Burgos las medidas extraordinarias que se establecieron en la ciudad el 18 de noviembre, por lo que se permitirá al apertura al público de bibliotecas, archivos, museos y salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales, así como cines, teatros o auditorios, entre otros espacios.

Por último, los miembros del Gobierno, en su reunión de hoy, han apelado a la responsabilidad en el cumplimiento de las medidas por los diferentes sectores de actividad, así como por la ciudadanía en general. Los responsables autonómicos advierten de que tienen la intención de intensificar controles e inspecciones para verificar su cumplimiento.