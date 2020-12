El Jerez Natación Master vuelve a la competición casi un año después

Jerez Natación Master, club que preside Manuel Mestre desde su fundación en 2016, afronta la primera competición oficial en la temporada 2020-21, y esta vez en casa, dando así comienzo al calendario reglado de la Federación Andaluza.

Una nueva andadura para los jerezanos, con los elementos necesarios que devuelvan el prestigio y los merecidos triunfos al equipo, y que tantas alegrías ha proporcionado en temporadas anteriores.

Y es que el trabajo por dar continuidad al bloque que se conformó para la temporada pasada ha sido la labor fundamental tanto de directivos como de cuerpo técnico, que sigue dirigido por la tripleta Iván Franco, Luismi Sánchez y Germán Monreal; con Juan Carlos Ahumada e Inma García como técnicos de apoyo. Se configuró un equipo muy potente para disputar los Nacionales en el Centenario de la Federación Española de Natación y no pudo culminar sus objetivos por razones pandémicas.

Curiosamente, y sin disputar ningún evento nacional, Jerez Natación Master sigue ostentando el ser campeón de España de verano en la temporada 2018-2019. Su última competición fue el pasado 10 de febrero en la ciudad de Oviedo donde se disputó el campeonato de España de larga distancia, consiguiendo un merecidísimo tercer puesto en categoría femenina,

En esta doble jornada que se disputará los días 12 y 13 de diciembre en las Piscinas José Laguillo, los nadadores lucharan contra el crono a puerta cerrada, es decir, no habrá publico en las gradas y serán convocados estrictamente los componentes de cada prueba asistidos por los jueces oficiales de la federación, quienes darán autenticidad a cada marca registrada. Dichas marcas acreditadas son claves para poder participar en los Campeonatos de España, aún sin sede, y para puntuar por equipos en la Liga Andaluza.

Las pruebas a disputar serán 800 libres, 50 mariposa, 100 espalda 50 braza, 100 libres y 100 estilos (jornada 1, sábado); 400 libres, 50 espalda, 100 mariposa, 100 braza, 50 libres y 200 estilos (jornada 2, domingo).

Destacar el debut oficial de los siguientes nadadores:Ricardo Moraño, Virginia Lázaro, Sabrina Melcher, y la vuelta tras varias temporadas de ausencia de Juan Carlos Bernal, Manuel Arostegui, Alfonso Muñoz o Claudio Beneyto, entre otros.

El club jerezano ha demorado la participación en esta liga oficial debido a tener que cuadrar con la Federación Andaluza la disponibilidad de las piscinas José Laguillo, ya que para poder cumplir con el protocolo municipal y federativo debía ser sin clubes rivales, por cuestiones de aforo. Sin embargo, el equipo no ha bajado la guardia. Desde el pasado 14 de septiembre el equipo se prepara para poder optar a unos buenos resultados en estas primeras pruebas oficiales que le faciliten el camino para los próximos campeonatos de España.

El responsable técnico, Iván Franco, considera que “este es el momento de empezar. Con optimismo y con energías renovadas, con prudencia y con respeto a las normas. Los entrenadores queremos agradecer la paciencia y la comprensión de nuestros nadadores y, con la prudencia que siempre nos ha caracterizado arrancamos todos juntos. El momento es ahora. La temporada se presenta algo indefinida pero aspiramos a todo, ha sido un éxito mantener el bloque.”

Manuel Mestre, presidente del JNM señala que “Esta nueva etapa que ahora iniciamos la vamos a disfrutar todos de una manera especial, con más energía, con más alegría, trabajando duro, con esfuerzo y con ilusión. Han pasado muchos meses, pero hemos peleado por no caer, y por entrenar aunque no teníamos citas. La natación, al ser deporte individual, no ha sido tan limitada en verano”.

En otro orden de cosas, la entidad jerezana, además de sus entrenamientos, ha seguido su curso organizativo legal celebrando asamblea anual el pasado mes de noviembre, donde quedó reflejado el apoyo total del club a la gestión de su presidente Manuel Mestre y a toda su junta directiva. Una convocatoria ordinaria con una participación inédita en los años de este club, un total de 80 nadadores, que avalaron con su voto unánime, ya fuera presencial o delegado, la gestión de la entidad en un tiempo tan difícil como este a nivel económico y deportivo.