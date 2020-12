Madrid buscar recuperar al turista norteamericano con la campaña de internet "Together we are Greater"

La Comunidad de Madrid va a destinar un millón de euros a la campaña online ''Together we are Greater'', dirigida al mercado norteamericano y en la que quiere mostrarse como un destino turístico "atractivo y seguro". Tras el parón de visitantes como consecuencia de la crisis sanitaria de la covid-19, Madrid busca ahora recuperar la competitividad de la región como destino de turismo, y esta campaña pretende captar más de nueve millones de posibles futuros visitantes norteamericanos del segmento adquisitivo medio alto, interesados en cultura y patrimonio, compras, turismo de negocios, enoturismo, ocio, gastronomía o flamenco.

Se trata de una promoción segmentada, basada en los intereses de los potenciales turistas, en la que se dan a conocer los diferentes destinos y recursos turísticos de la Comunidad.

Esta campaña se suma a la desarrollada el pasado verano por el Gobierno regional bajo el nombre ''Juntos somos un mejor Madrid'', con el fin de reactivar el turismo de proximidad; y ''Recuerdos de Madrid'', dirigida al turismo nacional y a los principales mercados emisores de turistas europeos (Italia, Francia y Alemania) puesta en marcha el 11 de noviembre en colaboración con el Ayuntamiento de la capital.

La Comunidad de Madrid recibió 864.720 turistas norteamericanos en 2019, con un gasto total de 1.561 millones de euros, lo que colocó al mercado estadounidense como el principal emisor de turistas en la región.

En los nueve primeros meses de 2020 y debido a las restricciones de movilidad por la covid-19, se ha producido una caída del 82,3% en el número de turistas procedentes de Estados Unidos respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, los estadounidenses han continuado siendo los que mayor gasto medio diario (267 euros) y por estancia (1.857 euros) han realizado.

Además de la caída en el número de viajeros se ha observado un sustancial descenso en la búsqueda online de la intención de viajar a Madrid desde el inicio de la crisis generada por la pandemia, de ahí que se haya apostado por esta campaña en medios digitales y redes sociales, con la que se pretende corregir esta situación y recuperar la posición de destino turístico preferente para los potenciales visitantes de ciudades como Chicago, Miami y Nueva York.

Para la Comunidad, es importante mantener el contacto y visibilidad en origen en los mercados que tradicionalmente han aportado índices altos de turismo a la región. La Comunidad de Madrid cuenta con tres enclaves declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO (la Universidad y Centro Histórico de Alcalá de Henares, el Paisaje Cultural de Aranjuez y El Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial) y sus once Villas de Madrid destacan por el valor de su patrimonio cultural y por conservar su autenticidad rural.

Madrid ofrece entornos naturales para el turismo activo y el ecoturismo, como el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, las reservas de la Biosfera Sierra del Rincón y Cuenca Alta del Manzanares o El Hayedo de Montejo, primer espacio de la Comunidad reconocido como Patrimonio Natural de Humanidad por la UNESCO.

Asimismo, la Sierra Norte y la Sierra Oeste son también destinos con características y entornos singulares con una gran variedad de propuestas turísticas y actividades a realizar.