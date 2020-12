El temporal de lluvia, frío y viento que azota a Asturias no asusta a Patricio Sánchez. Conocido como 'Titi' ha decidido plantarse doce horas al día delante de la Junta General del Principado para exigir una solución a la hostelería que lleva más de un mes cerrada. Los turnos son de doce por el toque de queda que le obliga a estra en su casa entre las 22:00 y las 06:00 horas. Tiene dos locales y 20 trabajadores a su cargo y se muestra dipuesto a no tirar la toalla.

"Cada día tengo más fuerza. Solo tengo miedo a los hospitales porque igual ya no sales. En la vida, cuando hay una catástrofe como la que estamos viviendo, hay que poner toda la carne en el asador: horas, esfuerzos, no hay días de descanso, no hay fines de semana, ni puentes... no como nuestros políticos", ha asegurado.

La situación empieza a ser angustiosa debido a las deudas. La deuda mínima es de 60.000 euros "además de pagos a proveedores sin generar ningún ingreso". A eso hay que sumar el dinero que reciben del Estado. "Los 20 compañeros que trabajan conmigo, sin tener ninguna culpa y habiendo cotizado el 100%, les pagan el 70% del ERTE y a mi habiendo cotizado el máximo a la SS me ingresan el 40%, es decir, 327 euros. Todos los políticos de Asturias están cobrando desde marzo el 100%. Es injusto y por ello el viernes entro en una comisión en el parlamento asturiano a pedir explicaciones".

Patricio Sánchez con uno de los carteles. / Ser Gijón

Ante la actual situación, el hostelero asturiano tieen clara su petición. "Si nos han expropiado nuestro derecho a trabajar y nuestro negocios, que nos indemnicen cubriendo los gastos fijos. No una propina como pretenden sino con carácter retroactivo para poder sujetar a las empresas porque en 2021 se acerca una crisis económica que va a ser bíblica. Mucha gente se va a quedar sin trabajo y la unica opción que te dan es pedir créditos ICO. Es una trampa porque luego hay que devolverlos. ¿Cuando haya que devolerlo y la economía no vaya bien, como lo hacemos?", se ha preguntado.

La decisión de hacer guardia todos los días parte de la propia situación. "La primera parte de la pandemia hice mantenimiento de los locales y esta parte del secuestro, porque ya no es confinamiento, vi que era insostenible y algo tenía que hacer. Pensé en poner mi granito de arena plantándome delante de donde ellos entran y desde el minuto uno hasta ahora nadie paso a ofrecerme un vaso de agua. La vida es así", ha lamentado.

Titi tiene una dilatada trayectoria en la hostelería con más de 40 años y con varios 'logros' en su haber como haber sido el primero en poner baños para discapacitados o cargadores de coches eléctricos gratuitos. "Puedo demostrar que aporte más a esta región que muchos de los que están dentro del parlamento", ha añadido.

En cuanto al presidente del Principado, Adrián Barbón, le ha pedido que "se haga cargo de nuestra situación. ¿Qué pensarían los políticos si desde marzo la Unión Europea hubiera dicho que no podían cobrar o solo el 50%, cómo harían frente a la hipoteca, al colegio de los hijos? Me sentaría a tomar un café con el presidente y con un día no me llegaría", ha defendido.

La situación económica le ha obligado a empezar a desprenderse de objetos personales para hacer frente a las deudas aunque tiene claro que va a seguir haciendo guardia, "luego habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda". "Como si son 30 o 50 días, más cuando hay una catástrofe. No me voy a mover de aquí. Lo primero es salvar vidas pero no desde los sillones dando palos de ciego", ha advertido.