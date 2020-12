El RCN de Arrecife-Lodavi Canarias-Promicon, subcampeón de la Liga Española de Vela

Durante la mañana del lunes la emoción estaba servida en aguas de Bayona. Por un lado la clasificación de la “Liga Española de Vela - Trofeo Loterías y Apuestas del Estado”, estaba muy apretada y pocos puntos separaban a los equipos participantes, aunque los 3 primeros clasificados se habían afianzado en sus puestos: “RCN de Valencia”, primeros, “RCN de Arrecife”, segundos y “RCN de Gran Canaria”, terceros.

Y por otro, el parte meteorológico era amenazante con fuertes chubascos, vientos de más de 30 nudos y mar gruesa. De hecho la comunidad gallega volvía a declarar el estado de alarma, pero en la zona de Baiona, esa alarma se retrasadla hasta la tarde cuando las regatas previstas ya se hubieran finalizado.

Ante tal panorama, el comité de regatas dirigido por Luky Serrano de la Real Federación Española de Vela, decidió acertadamente continuar con le programa previsto. De este modo se celebraron los flights 38, 39 y 40. Es decir, los últimos tres enfrentamientos antes de la gran final reservada a los 6 primeros clasificados.

El día empezaba bien para las tripulaciones canarias, y los lanzaroteños del “RCN de Arrecife” terminaba segundo en la única manga que disputaron. Los grancanarios también demostraban su potencial y hacían un segundo y un tercero. Resultados suficientes para afianzarse, antes de empezar la final, en la segunda plaza de la general los de Lanzarote y en la tercera los de Gran Canaria. Manteniéndose líder el RCN de Valencia al que habían conseguido los canarios acortar un poco la diferencia de puntos.

Las condiciones de viento fueron realmente extremas, con rachas que superaron los 28 nudos de intensidad. Hecho que hico que las tripulaciones tuvieran que esforzarse al máximo y a pesar de su experiencia muchos de ellos se vieron en apuros. Ante tal situaciones el comité obligó a los participantes a arribar la vela mayor y no utilizar el spinnaker en algunas regatas del día.

Cuando comenzó la final, el “RCN de Arrecife” tiraba de pundonor y con una regata soberbia se proclamaba campeón de la primera regata. En la final las puntuaciones obtenidas contaban el doble, con lo que la diferencia con el líder se acirtaba. En la segunda manda de la final, eran los locales del MRCY de Bayona quienes ganaban, segundos de valencianos, gancanarios y lanzaroteños. Todos en un puño. La clasificación se apretaba más y quedaba ya sólo una regata por disputarse.

Entonces el comité permitió nuevamente el uso del spinnahker. Los de Lanzarote se ponían en cabeza toda la regata, pero en la última popa los del MRCY de Bayona se acercaban mucho y entraron muy pagados a los lantaroteños con una final de fotofinish en la que ambos barcos cruzaban la línea de llegada en el mismo segundo. Finalmente la diosa fortuna se decantó del lado de los gallegos y hacía que esta victoria les hiciera escalar en la clasificación final, desbancando a los grancanarios del podio.

Las tripulaciones de los equipos canarios que han participado en esta 2ª edición dela “Liga Española de Vela- Trofeo Loterías y Apuestas del Estado” han sido por Lanzarote: Gonzalo Morales (patrón), Ricardo Terrades (trimmer), Roberto Molina (trimmer), Tomás Fuentes (proa), y Fátima Diz (piano); y por parte de Gran Canaria: Onán Barreiros (patrón), Jorge Martínez Doreste (trimmer), Willy Molina (trimmer), Zuleima Santana (piano) y Rubén Naranjo (proa)

Gonzalo Morales patrón del “RCNA-Lodavi Canarias-Promicon” comentaba al finalizar el campeonato“Objetivo cumplido, ya que nos hemos clasificado para participar en la Sailing Champions League. No te voy a engañar que nos hubiera gustado ganar aquí en Baiona y revalidar el título del año pasado pero no ha podido ser. Pero estamos contentos por el resultado conseguido. Las condiciones no eran nada fácil y nos hemos mostrado muy sólidos. Ahora hay que pensar ya en la Liga Europea del 2021”.