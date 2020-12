Ziganda: "Riki se ganó el derecho a confiar en él"

El Real Oviedo sigue preparando su partido de este viernes frente a CD Tenerife en el estadio Carlos Tartiere. Un duelo ante un equipo que pasa por apuros en este casi ecuador de temporada al situarse ahora mismo 17º con son 3 puntos de margen respecto a la zona de descenso a la Segunda División B.

Los carbayones buscarán su segunda victoria consecutiva y acercarse a la zona alta de la tabla, que ahora mismo tiene a 5 puntos. Un triunfo permitiría seguir la estela de los de arriba y dejar a un rival llamado a cotas mayores, con el golaveraje perdido.

Escucha la rueda de prensa de José Ángel Ziganda.

De todo esto hablo en sala de prensa el técnico José Ángel Ziganda, que destacó "el equipo tiene las lógicas molestias después de un partido. Simone Grippo para un partido entero no está. El otro día viajó por si le necesitábamos, como fue el caso, pero no está para empezar. Podrá entrar en convocatoria pero preferimos que vaya progresando".

"Jugando por dentro Nahuel se encuentra cómodo y a día de hoy probablemente sea al que con más posibilidades vea de jugar ahí. Luego podemos optar ahí por un jugador tipo Riki que nos puede dar más posesión y último pase, o un delantero que nos puede dar más presencia en el área. Riki cumplió bien en ritmo y trabajo, y se ganó el derecho a confiar en él pero decidiremos según las circunstancias del partido", añadió Ziganda sobre la posición de enganche.

"Intentaremos sacar el mejor equipo y teniendo tan poco tiempo de recuperación seguro que hay algún cambio. Lo bueno es que sumamos más gente para la causa es lo mejor", afirmó.

"Nosotros echamos de menos a la afición y es uno de los factores para que estemos sumando más fuera que en casa. Yo creo que es un factor más mental que deportivo. Nos tenemos que concentrar bien. Fuera de casa nos sentimos cómodos. No sé la razón, pero es una realidad y nos gustaría darle la vuelta", comentó sobre las pocas victorias en casa.

"El partido va a ser muy igualado. Ojalá no sea así, pero seguramente con pocas ocasiones. Me imagino un partido, no sé si igual que el del Alcorcón, pero parecido a él. No me gustan esas cláusulas porque cuando se cede a un jugador, se le cede. El año es muy largo y cada uno estamos donde tenemos que estar, no por un partido se va a decidir la clasificación", sentenció sobre el CD Tenerife y el hecho de que Nahuel no pueda jugar.