Fragas do Mandeo, una década del fondo de conservación medioambiental más importante de A Coruña

Fragas do Mandeo es una entidad de custodia del territorio que tiene como fin la preservación medioambiental en la comarca As Mariñas e Terras do Mandeo. Desde hace una década, esta entidad impulsa un fondo de conservación que ha logrado ya la adquisición de cerca de 30 hectáreas de terreno en el curso fluvial del Mandeo y del Mendo.

Fragas do Mandeo ha ido adquiriendo fincas mediante su compra, donación y acuerdos de cesión temporal con el objetivo de conservar los espacios naturales de esta comarca. Un proyecto para recuperar un medio natural en el que están amenazadas más de 50 especies diferentes.

Los fondos para la compra y conservación de estos terrenos proceden fundamentalmente de las donaciones de particulares, negocios de la comarca y el apoyo de algunas empresas. Únicamente el 30% procede de subvenciones, algo que remarca Bandín, quien lamenta que las administraciones no estén tan implicadas en la protección medioambiental.

Desde Fragas do Mandeo animan a todos los ciudadanos a participan en esta iniciativa medioambiental.