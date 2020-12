Francisco: "No tenim ni eufòria ni relaxació, només satisfacció per haver fet bé les coses"

Francisco és a un pas de poder dir que ha trobat la tecla. Amb un sistema tàctic consolidat, el 4-4-2, i un corpus de jugadors menys fluctuant que a principi de temporada, l'equip ha encadenat dues victòries consecutives i podria enganxar-se a la lluita per al play off si és capaç de derrotar demà al Logroñés, un nouvingut que es comporta com un veterà.

"Estem en el millor moment perquè hem recuperat gent i això és fonamental per la competitivitat", argumenta Francisco, que posa l'exemple de Samu Saiz: "A Albacete vam veure durant molts minuts el Samu Saiz que tots volem veure, interpretant bé els espais. I no dic que si no hi hagués algú a la banqueta que apretés no ho pogués donar (aquest nivell) pero la competitivitat fa que el jugador s'exigeixi més".

Recuperar efectius també ha permès fer més l'equip que vol i no el que pot, una circumstància en la que s'hi ha trobat força cops en el que portem de temporada. "Hem utilitzat més de 30 jugadors i per això ara prioritzo trobar una base per als pròxims partits" amb jugadors que, degut a les lesions o altres motius, no han pogut comptar fins ara, "no estan fatigats i els volem donar continuïtat perquè aconsegueixin confiança", detalla.

Això no vol dir -ha puntualitzat- que la tria ja estigui feta perquè confia en una plantilla que considera "equilibrada i amb alternatives". De la mateixa manera, els canvis de sistema experimentats en les primeres jornades estaven motivats, bàsicament, per l'escassedat de peces, sobretot en atac.

"Aquesta plantilla està dissenyada per jugar amb dos puntes pero es va donar la circumstància que Stuani i Bustos no estaven a punt i ens vam adaptar", ha explicat. Ara, amb el 4-4-2 com a base "a nivell defensiu hi ha un compromís enorme, tenim presència a l'àrea rival, amb extrems verticals i amb jugadors com Pablo Moreno i, quan es recuperin, Aday o Valery, que ens poden donar moltíssim", ha afegit.

Malgrat tot, el moment no és per tenir "ni eufòria ni relaxació", només "satisfacció de fer bé les coses" i sense deixar mai de "tenir els peus a terra". Un altre cop, ha tornat a referir-se a l'últim partit a Albacete: "vam patir, quan va tocar ens vam posar tots deu a l'àrea a defensar i només vam tenir ocasions després d'un treball sòlid i eficaç. És un bon moment perquè treballem. Aquest és el camí; atacar i defensar bé com un equip".

La mateixa formula que vol per demà. El Logroñés viu sense angúnies a la zona mitja de la classificació tot i portar, ara mateix, tres derrotes consecutives.

Segons Francisco, quan el conjunt de La Rioja actua de visitant pot "jugar amb línea de 5, amb 3 centrals, però poden canviar de sistema sobre la marxa amb molta facilitat". Tot i que es tracta d'una plantilla formada per molts jugadors "desconeguts a la categoria", son "versàtils, dinàmics" i el seu rendiment, fins ara, és "alt".

ADAY

L'entrenador del Girona ha explicat que l'extrem Aday Benítez ja ha realitzat tota la sessió preparatòria amb el grup però no ha confirmat si demà formarà part de la llista de 18 convocats. Ara mateix, només Juanpe i Valery son baixa assegurada.