Ayuso acusa al Gobierno central de promover ataques territoriales a través de los impuestos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central está promoviendo "ataques entre territorios" y alimentando "la tensión territorial" a través de los impuestos, lo que ha considerado "una ofensa".

En una entrevista en Telecinco, la presidenta madrileña también ha tildado de ofensivo que "vendan a Madrid como una comunidad de ricos", en alusión a la armonización fiscal que plantea el Gobierno de la nación tras el acuerdo con ERC para apoyar los presupuestos estatales.

Ha defendido Ayuso que ella ha sido "absolutamente respetuosa" durante la pandemia, y ha estado al servicio de las comunidades autónomas, "cosa que no han hecho siempre con Madrid", y ha añadido que lo que tienen que hacer otras comunidades es bajar ellos los impuestos para crear empleo, porque por el hecho de que "le vaya peor a Madrid, no le va a ir mejor a nadie".

Ha insistido en que si se produce esa armonización fiscal, lo que va a hacer el Gobierno madrileño es rebelarse y llevarlo a todos los tribunales, y "esto va a ser una auténtica pesadilla por nuestra parte".

"Esto no está en casi ningún país de la Unión Europea. ¿Te armonizan con quién? A mí no me pueden armonizar con quien está haciéndolo de manera fracasada", ha aseverado.

Ha señalado Ayuso que "aquí hay una hoja de ruta que es evidente: la monarquía, la Constitución, la justicia y Madrid", que son "cuatro frenos para una hoja de ruta que hay en este país para ir cambiándolo poquito a poco por la espalda", y ha añadido que Madrid es un gobierno "incómodo para muchos".

Además, ha sostenido la presidenta, la Comunidad de Madrid destina casi la mitad de lo que recauda en impuestos a la sanidad pública, y ha señalado que lo que ella defiende es que "haya más personas trabajando pero pagando menos impuestos".

"Y lo que pretenden los socialistas, la izquierda, los nacionalistas, los bildus y todos los grandísimos amigos economistas que se han echado a las espaldas en este gobierno, es que cada vez haya menos ciudadanos trabajando y los pocos que quedan que estén asfixiados a impuestos, porque quieren dominar a los ciudadanos, aquí se trata de quién trabaja para quién", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que la Comunidad de Madrid trabaja "para los ciudadanos" y en "muchas comunidades" los ciudadanos "trabajan para los gobiernos". Por otro lado, sobre las diferencias entre los barones y dirigentes de su partido, el Partido Popular, ha dicho que "cada uno hace el papel que quiere, que debe, que corresponde", y en su caso ha señalado que le toca gestionar la Comunidad de Madrid y defender su modelo.

En este sentido, el camino que ha tomado ella "no es fácil", es "mucho más fácil hacerme la despistada y no hacer nada para que no me digan", porque "cuando uno en este país decide que hay algo que no le convence, porque cree que es un abuso, es un facha, un radical y un sectario".

"Pero luego te venden el dogma de la moderación para que estés arrinconado y te calles, pero yo siempre he defendido que no hay nada más radical que los silencios, y ser cómplice de lo que está sucediendo cuando hay atropellos, y aquí está habiendo un atropello, un abuso de parte de la Administración sobre muchas administraciones" y ciudadanos, ha señalado Ayuso.