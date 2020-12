'Ruido y silencio' en La Pizarra de Emilio Ivars

Ruido y silencio

Estamos ya entrados en diciembre, un mes que, en otras circunstancias, sería -para ti- un tiempo de júbilo, de reencuentros familiares, de exacerbada alegría y de luces, ruidos y músicas. Una entrada festiva al invierno y no de lo que hoy quiero hablarte, que es todo lo contrario. Hoy quiero reflexionar contigo en esta pizarra sobre esos ruidos que nos molestan y sobre los silencios, esos momentos de ausencia de todo lo audible: música, voces y ruidos e, incluso, de ausencia de todo lo perceptible: emociones, palabras o gestos.

Apunta en esa pizarra lo que se te venga a la cabeza con la palabra silencio, las primeras cosas que se te ocurran.

Por un lado, me dices, al oír la palabra silencio se te ha venido a la cabeza lo contrario: el ruido en forma de voces, declaraciones, escritos que has escuchado últimamente en boca de algunos. Que si cerrar la hostelería era un despropósito, que si el toque de queda una hora antes o una hora después o que echar la llave a tu municipio no tenía sentido, por ejemplo. Y a las pruebas te remites: parece que estas decisiones han surtido efecto para ralentizar el nivel de contagios que estábamos sufriendo en esta ya eterna pandemia. No sabemos hasta qué punto cuál de esas decisiones ha tenido mayor efecto: el cierre de los bares, el toque de queda o el llamado 'confinamiento perimetral'. Eso sí, lo único claro es que han sido decisiones a posteriori porque sigue faltando mucha prevención, mucha anticipación. Te están acostumbrando a que dejemos enfermar a la gente y ya le buscaremos remedio después, en lugar de anticipar que eso no ocurra.

Lo que te parece más curioso es que cuando se están levantando las restricciones -poco a poco, eso sí- aparecen nuevos ruidos. 'Nos alegramos que se abran los bares y que nos podamos desplazar a otros municipios' dicen los mismos que te criticaban el cierre hace unas semanas, sin darse cuenta que es mejor estar callados porque algo había que hacer y parece que las medidas han sido acertadas o, al menos, han contribuido al objetivo: preservar la salud de las murcianas y murcianos. Si no se hubieran tomado, como ellos pedían, a saber si a estas alturas tendríamos alguna esperanza de reencontrarnos familiarmente esta próxima Navidad.

Por otro lado, de los muchos silencios que estás percibiendo a tu alrededor, me comentas que el que más te preocupa, ahora mismo, es el del jefe del Estado con todo lo relacionado con su padre. Mira tú que algunos te decían... ‘habrá que esperar a ver si hay algo en todo esto’. De momento, él mismo ha reconocido que defraudó a Hacienda; sí, a esa Hacienda que somos todos. Y tú, que siempre has defendido que el gobernante tiene que serlo y parecerlo, no aciertas a comprender ese silencio ante los hechos consumados y reconocidos. Ni ética, ni estética, ni nada que se le parezca asoma por aquí. El jefe del Estado ha de ser un ciudadano ejemplar en todo y dar la cara siempre. Sobra el silencio en este caso, me dices. Sí, sabes que es humano, faltaría más; pero de ahí a tener ensoñamientos de figura divina y pensar que puedes hacer lo que te venga en gana hay mucho trecho. 'Esperemos a que le juzguen' te decían algunos y mira tú por dónde sale el Borbón y él solito reconoce que se le pasó declarar a Hacienda unos euritos de nada. Y todo es silencio, absoluto silencio por parte de su hijo, tu jefe del Estado.

Algunos te siguen insistiendo estos últimos días en que la justicia es igual para todos. Y tienen razón, me dices. Lo que no olvidas es que la ética va más allá de la justicia, mucho más allá. ¿O acaso le confiarías tus bienes a alguien que ha defraudado a Hacienda, aun habiendo regularizado su situación posteriormente?

Afortunadamente tú sabes distinguir bien el ruido del silencio, sabes rechazar el ruido que molesta y reconocer el silencio que sobra. Sigue así. Y sigue con prudencia, respetando las normas, guardando las distancias, usando tu mascarilla, lavándote las manos cada vez que puedas. Demostrémonos todos, unos a otros, que somos capaces de aguarles la fiesta a los que no creen en nuestra responsabilidad. Y a ver si, de una vez por todas, se toman decisiones preventivas en lugar de paliativas, que mucha falta nos hace. Recuerda lo que te decía hace unas semanas... ¿prevenir o curar?

Nos vemos en próxima pizarra.

Emilio Ivars