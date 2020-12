Javier Esparza (UPN) discrepa de la tibieza de Ana Beltrán (PP) con el chat de militares

Los tres partidos que forman Navarra Suma no opinan con la misma contundencia sobre el chat de los militares jubilados. La semana pasada, la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán no condenó los hechos. El líder de UPN, Javier Esparza, a pregunta de la Cadena SER, responde: "Son total y absolutamente rechazables, son condenables y es intolerable que se produzcan whatsapps en esos términos".

El Parlamento de Navarra no ha logrado aprobar por unanimidad una declaración institucional en rechazo al contenido de este chat porque Navarra Suma no lo ha apoyado. La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, pedía una explicación a Javier Esparza y éste responde: "Queríamos llegar a un acuerdo, pero los grupos que presentaban la declaración no han querido. En la declaración se hablaba de una llamada al pronunciamiento militar y yo no creo que exista nada así en nuestro país", afirma Esparza.

Por tanto, no ha salido adelante esta declaración, aunque el líder de Navarra Suma, Javier Esparza, ha sido claro a la hora de condenar los hechos. Esparza ha destacado la labor que hacen los militares en tareas, como por ejemplo la de rastreo durante la pandemia, y ha dejado claro que ese es el tipo de militares al que apoya su partido.

En la declaración institucional, el Parlamento de Navarra mostraba además su "absoluto rechazo a que Vox no repruebe el manifiesto firmado por exmilitares contra el Gobierno" y solicitaba a la Ministra de Defensa que "retire todos y cada uno de los privilegios concedidos a los exmandos del ejército".

Asimismo, el Parlamento de Navarra manifestaba "su compromiso antifranquista y antifascista ante las llamadas a un pronunciamiento militar contra el Gobierno de España, auspiciadas por determinados partidos de la derecha nacional".

También se felicitaba por "el escaso seguimiento de las consignas fascistas contra el Gobierno de España que exmiembros del ejército han filtrado a la prensa" y trasladaba al mismo "la consiguiente solidaridad y ánimo en el desarrollo de sus funciones y proyecto político, legítimamente votado por la ciudadanía”.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que les "preocupa" la postura de Na+, ya que sólo ha apoyado el primer punto de la declaración y ha votado en contra del resto de puntos, que a su juicio eran "importantísimos".

Esta votación evidencia "en qué lado se sitúa ahora mismo Na+ en este Parlamento", ha declarado Aznárez, quien ha apuntado que esta formación política está "al lado, muy de la mano de los posicionamientos de la derecha y la ultraderecha de este país".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, tras rechazar las "amenazas" de exmilitares "contra 26 millones de ciudadanos y ciudadanas", ha destacado que "las instituciones debemos ser tajantes en la expresión contraria" a estas actitudes.

En este sentido, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha condenado la actuación de unos exmilitares "anclados en el pasado y que no miran por el futuro de nuestro país". Se trata, ha dicho, de personas "que quieren más un regreso al pasado que un futuro de derechos y libertades".

Ha valorado asimismo la postura mantenida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "defiende el Estado de Derecho, la democracia y las Constitución".

El portavoz de Na+, Javier Esparza, ha explicado que en la reunión ha intentado llegar a la unanimidad de los grupos "en la convicción clara de que es intolerable" la actuación de estos exmilitares y que "se depuren responsabilidades si es que las hubiera".

Sin embargo, ha afirmado, los grupos "no han buscado el acuerdo, se busca el debate político, el interés partidista y partidario".

Esparza, quien ha insistido en que las declaraciones de estos exmilitares son "rechazables y condenables", ha puesto en valor el papel del ejército en labores de paz, en las misiones humanitarias o en la lucha contra la pandemia y los efectos de las catástrofes naturales.