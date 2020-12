La Segoviana presenta los detalles del partido de Copa frente al Girona FC

La Gimnástica Segoviana ha presentado en una de las salas de los Cines Luz de Castilla de Segovia los detalles del partido de Copa del Rey que enfrentará a los azulgranas con el Girona FC de Segunda División el próximo jueves 17 de septiembre a las 19.00h en La Albuera.

Se ha establecido un precio de 5 euros la entrada para los socios y abonos de empresa y se pondrán a la venta 100 localidades para NO socios al precio de 15 euros para adultos y 10 euros para los menores de 18 años que no sean socios. Los portadores del peque abono no pagarán entrada. Cada socio podrá adquirir su localidad a partir del jueves 10 de diciembre en los puntos de venta habituales: Sede del club, Estanco de la Universidad, Deportes Miguel Ángel, Bar Gallego y Óptica C&C.

Los socios podrán comprar sus entradas en los puntos de venta hasta las 13:30 h del mismo jueves del partido, y en la taquilla de La Albuera antes del encuentro de liga que medirá al equipo con el Real Burgos el próximo sábado 12 de diciembre. Al partido de Copa los socios deberán llevar su entrada, su carné de socio y el que indica su asiento. También y como está siendo habitual en Liga, deberán llevar consigo la declaración responsable cumplimentada para evitar en la medida de lo posible las colas.

Los no socios, por su parte, deberán adquirir sus entradas en la sede del club ubicada en la Avenida de la Constitución, junto a la rotonda del pastor, y el taquilla de La Albuera durante el partido que enfrenta a la Gimnástica Segoviana al Real Burgos. Las entradas serán numeradas entre los espacios disponibles y que no han sido reclamados por ningún socio.

El horario de la Sede del club es de 9.30 a 13.30 de lunes a viernes, con apertura por las tardes de los lunes y miércoles de 17 a 20h. Solo si hubiera entradas disponibles, los no socios tendrán la posibilidad de comprar entrada en la puerta de La Albuera el día del partido. Motivado por las restricciones generadas por la Covid 19 al recinto solo puede entrar la mitad del aforo, motivo por el cual sólo se ponen a la venta 100 entradas para no socios.

Detalle de la camiseta de la Copa de la Gimnástica Segoviana / Juan Martin

¿SIN TELEVISIÓN?

Según comunicó la junta gestora de la Gimnástica Segoviana, el partido no está previsto que sea emitido por televisión, fundamentalmente por los problemas de iluminación que presenta la instalación municipal. Esta información contrasta con la que la Federación Española de Fútbol anuncia que el partido se emitirá por algunos de los canales autonómicos de TV3.

En caso de que la Gimnástica Segoviana consiguiera pasar a la segunda ronda de la edición 2020/21 de la Copa de S.M. el Rey, el rival será un equipo de Primera División, y en ese caso la televisión estará asegurada, y supondría una nueva cuota de ingresos para el club gimnástico por superar la eliminatoria.

Por otra parte, como indica la norma de competición, la Gimnástica jugará con una equipación especial para esta competición, y el club azulgrana ha optado por reutilizar el diseño que ya usó en la pasada edición, en su partido frente al Elche. Esta camiseta se pondrá a la venta a partir del próximo sábado la camiseta conmemorativa de la Copa del Rey al precio de 37 euros para socios y 39 para no socios. Los socios que adquirieron la equipación en la pasada campaña que quieran añadir la fecha del partido del Girona FC, podrán acercarse a las instalaciones de Mundo Laboral donde les harán la estampación gratuita.

Plantilla de la Gimnástica Segoviana posan a la entrada de Cines Luz de Castilla / Juan Martin

LOS JUGADORES AL CINE

La empresa propietaria de Cines Luz de Castilla, patrocinadora del club azulgrana, ha querido premiar la buena marcha del equipo en la Liga, donde ha logrado ocho victorias en las ocho jornadas disputadas, con la exhibición para la plantilla y cuerpo técnico del documental "Diego Maradona" que está exhibiendo en sus salas. Los jugadores tuvieron una sorpresa previa a la pelicula, pues la empresa que dirige José Manuel Fuentes, emitió un video motivacional recordando a los jugadores las ocho victorias logradas y que falltan muchas aún para conseguir el objetivo del ascenso de categoría.