"Si no seguimos, más de 20.000 alumnos se quedan sin curso": el lamento del profesorado COVID en Madrid

Son casi 1.200 profesores pertenecientes al programa 'Vuelta al Cole Segura' puesto en marcha por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y todos ellos han iniciado una cuenta atrás que, si nada cambia, culminará el próximo 22 de diciembre con sus despidos.

"Estamos haciendo de dique de contención del COVID-19". La frase es de Ester García, maestra de Educación Especial que da apoyo al alumnado que se quedó atrás durante la pandemia. Asturiana que emigró a Madrid, se encarga de ocho clases entre cuarto y sexto de Primaria con 20 alumnos como máximo por aula. "Por ahora, es la única consejería de todas las comunidades que no va a renovar a los docentes COVID. Se ha enrocado en esa posición y es la última noticia que tenemos", ha relatado en SER Gijón.

García ha asegurado que no entienden la actitud del Ejecutivo. "Se dice que es por falta de presupuesto. Sin embargo, Madrid es una de las comunidades que más dinero recibió de los fondos COVID", ha recordado. A eso suma que el gasto en educación es inversión y añade que, en todo caso, "sería mínimo para una comunidad como Madrid, una de las más ricas del Estado". Un último argumento es que "dicen que ya se habian comprometido a que fuera únicamente para el primer trimestre pero lo que apuntó el consejero Enrique Ossorio era que se vinculaban a la situacion de la pandemia. Después del inicio del curso, estamos en un estado de alarma, la situación no ha mejorado sino que a empeorado y no entendemos la posición de la consejería que se niega a reforzar a este alumnado".

La maestra apunta que la noticia les llegó casi por casualidad cuando "a muchos ni siquiera nos han llegado los nombramientos". Fue en un pleno de la Asamblea a preguntas de la diputada de Más País, María Pastor. "Cuando llegamos a los centros vimos la necesidad total de quedarnos todo el curso". El anuncio del final de los contratos fue casi tan rápido como las incorporaciones. "Los llamamientos fueron de la noche a la mañana. No puedes estar en otro empleo y te tienes que organizar la vida en un día porque en 24 horas y si lo rechazas te echan de las listas", ha explicado.

Ante la situación que viven "intentamos que las familias y que nuestros compañeros se den cuenta de lo que quiere hacer la Comunidad con los centros educativos. Hemos convocado dos concentraciones en Madrid, tenemos otra más prevista para este jueves 10 y el viernes 11 participo en la comisión de Educación de la Asamblea para que rectifiquen. No se puede asegurar el año y si no estamos en los centros se pierde el curso académico para más de 20.000 alumnos", ha lamentado. "Lo que nos importa es que ese alumnado siga con el refuerzo, que no pierdan este año, que no se queden atras con respecto a otras comunidades porque es lo que implica: si otras autonomías tiene ese refuerzo y Madrid no, todo el alumnado que ha perdido algo durante el último trimestre, se queda completamente atrás. Queremos seguir apoyando a quienes más lo necesitan: el alumnado más vulnerable y más golpeado por la pandemia".

Sobre el futuro, tiene claro que si no hay un cambio de actitud por parte de la administración "volvería a Luarca con mi familia. Hay muchísima gente que se ha movido de otras comunidad para responder al llamamiento, personas que están en situaciones bastante comprometidas... Es un desastre en todos los sentidos: educativo, económico, laboral... Es malo lo mires por donde lo mires". Ester trabaja a media jornada con lo que son dos días y medio a la semana, pero "algunos tienen contratos más precarios, de un tercio de jornada". También ha reconocido que ella tuvo suerte porque la llamaron en septiembre pero "otros han empezado a trabajar a mediados de noviembre".

Ester también es crítica con las afirmaciones de la presidenta Ayuso cuando asegura que Madrid es abierta y acogedora. "Es verdad que hay mucha gente y hay mucho movimiento de trabajo pero ¿cuál es la calidad del empleo, de la vida? Lo que me cuesta alquilar una habitación en Madrid, es un piso en Asturias. La gente de Madrid sí es acogedora y yo estoy encantada con los que me he encontrado porque he tendio mucha suerte, pero el ritmo de vida de Madrid no puede venderse como acogedor porque no te facilita las cosas. De ahí también un poco el deseo de volver. Si estoy en Madrid es para ser maestra pero sino queda otra, lo mejor es volver a casa".