Mejora sin premio para el Aloe Plus Lanzarote Conejeros

El Aloe Plus Lanzarote Conejero recuperó este martes uno de los partidos que tenía aplazado al enfrentarse con el CB Agüimes en el Pabellón del Cruce de Arinaga, llegando ambos equipos al derbi provincial sin haber conseguido victoria alguna en los partidos anteriores de la Liga EBA.

El encuentro resultó muy igualado en su primer cuarto, consiguiendo el equipo grancanario ponerse por delante en el marcador con una ventaja importante en el comienzo, lo que obligó a Iván Fernández a solicitar tiempo muerto para pedir más intensidad a sus jugadores. A la entrada en pista, el cuadro de Arrecife mejoró considerablemente y conseguía recortar las diferencias hasta un 21 a 19 con el que se fueron al final del primer cuarto.

En el segundo cuarto el Aloe Plus Lanzarote Conejeros no estuvo bien en defensa y eso lo aprovechó el equipo local para abrir hueco en el marcador. Las rotaciones del conjunto conejero no acababan de funcionar y cuando más sentido de juego parecía tener era cuando estaba el veterano Juan Vivas en cancha, que debutaba esta temporada con el equipo de Liga EBA. Pese a todo los largarteros realizaban un cuarto muy bueno en defensa y ataque, sin que los visitantes fueran capaces de frenarles, consiguiendo el equipo local el mejor guarismo al descanso en lo que va de competición, 46, por 34 de su rival.

Tras el descanso, el desorden defensivo del equipo naranja pareció llegar a su fin y realizó un principio de cuarto con mucho más sentido, impidiendo que el equipo local tuviera facilidad anotadora. Por contra, fue recortando muy poco a poco la diferencia en el marcador, lo que llevó al técnico del CB Agüimes a pedir tiempo muerto. Tras la parada técnica, el conjunto local siguió teniendo problemas para anotar, recortando distancias el Aloe Plus Lanzarote Conejeros hasta estar 6 puntos abajo. Finalmente, unas canastas locales dejaban el marcador 60 a 49 a falta de un cuarto para llegar al final.

En el último cuarto parecía que no había opciones para el Aloe Plus Lanzarote Conejeros. Su rival se mostraba sólido en defensa y conseguía montar contragolpes que contrarrestaban las canastas lanzaroteñas. Sin embargo, una serie de canastas de manera consecutiva, con algún triple de por medio, a escasos minutos del final, dejaban un escenario muy diferente.

El Aloe Plus Lanzarote Conejeros perdía de 5 y tenía un tiro libre en su poder, circunstancia que podría cambiar el partido. Sin embargo, ese lanzamiento no entró, respondió Agüimes con un triple y acabó de machacar la moral visitante, que después de mucho nadar, pereció en la orilla. Marcador final de 76 a 69 para el CB Agüimes, que suma su primera victoria.

Por su parte, el Aloe Plus Lanzarote Conejeros sigue trabajando, y mejorando semana a semana. El sábado tendrá en casa una nueva reválida, el Uros de Rivas, uno de los equipos de la zona alta en la clasificación. No hay tiempo para lamentarse, hay que seguir trabajando.