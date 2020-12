Javier Rupérez, relato de 31 días de secuestro

'La Ventana de la memoria' recuerda en su capítulo 25 el secuestro del diputado de UCD, Javier Rupérez, por ETA político-militar entre el 11 de noviembre y el 12 de diciembre de 1979. El diplomático y escritor promociona estos días su último libro 'Las crónicas de la pandemia' y establece un paralelismo entre el confinamiento que vivimos en primavera y su secuestro. "No es lo mismo, pero tienen mucho parecido en dos elementos: el encierro y la incertidumbre", asegura.

Durante los 41 años transcurridos desde su cautiverio, Rupérez ha sostenido que uno de sus secuestradores fue Arnaldo Otegi, el coordinador general de EH Bildu. "No es que lo piense, es que lo sé, porque una mujer francesa que fue parte del comando contó con pelos y señales" los detalles del secuestro. Otegi fue absuelto de esa acusación en el juicio "porque yo no pude reconocerle, ya que todos los secuestradores tenían la cara tapada".

Diario de Burgos / Diario de Burgos

El diplomático cuenta en el programa de la Cadena SER que, tras el secuestro y asesinato de Aldo Moro un año antes, él era consciente de la posibilidad de ser secuestrado. "De hecho, unos días antes de mi secuestro, nos repartieron a los diputados de UCD un manual de comportamiento en caso de secuestro". Tras lo sucedido en Italia, "lo que tuve claro", continúa, "es que yo no podía permitirme el derrumbe psicológico que claramente Moro había sufrido. Por eso, cuando me forzaron a escribir cartas, procuré mantener una cierta contención, para no derrumbarme". Rupérez afrontó el cautivero "rezando mucho", leyendo los libros que le proporcionaron sus secuestradores y haciendo ejercicios para combatir el anquilosamiento. Cree que lo logró. La prueba es que el psiquiatra que le atendió tras ser liberado le dijo que "no tenía nada que hacer conmigo, que estaba perfectamente".

Por último, preguntado por qué le diría a Otegi si hablase con él: “Que cuente la verdad, que diga lo que hizo, que pida perdón, muestre arrepentimiento e informe sobre los asesinatos sin resolver”.

86 secuestros de ETA y organizaciones afines

El de Javier Rupérez es uno de los 86 secuestros que Rafael Leonisio y Paco Llera mencionan en el estudio, uno de los pocos que hay sobre el tema, 'Los secuestros de ETA y organizaciones afines 1970-1997. Una base de datos', publicado en la Revista española de ciencia política. El sociólogo explica en el programa que el caso de Rupérez es excepcional por varias razones: fue largo para tratarse de ETA p-m, cuyos secuestros duraban nueve días de media; también fueron una minoría los políticos secuestrados, tres de cada cuatro eran empresarios o directivos de empresas; y fue excepcional también, por la movilización social que se produjo para pedir su liberación, porque solo en un veinte por ciento de los cautiverios se produjo una reacción social de protesta. El estudio cuantifica en 86 los secuestros perpetrados por ETA u organizaciones afines, el 63 por ciento de los cuales fue cometido por ETA político-militar.

'La Ventana de la memoria' termina con la reflexión del periodista Gorka Angulo, autor del libro ‘La persecución de ETA a la derecha vasca’, donde narra el acoso terrorista a UCD y AP “hasta el extremo de que ambas formaciones barajaron disolverse en Euskadi en 1980”. Angulo sostiene que, a pesar de ello, “hubo auténticos resilientes, los auténticos héroes de la democracia. No les olvidemos nunca, porque tenemos una deuda impagable con ellos”.

'La Ventana de la Memoria'