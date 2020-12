Diego Rolan, dispuesto a renovar en el Depor

El Deportivo afrontará ante el Celta B y el Ejido los dos últimos partidos oficiales del año 2020. Pueden ser los últimos de Rolan con el Depor. O quizás no. Después de esos partidos llegará el parón y las vacaciones navideñas, tras las cuales el mercado de fichajes estará oficialmente en marcha. Será en ese momento cuando se solucione el futuro de Diego Rolan. El futbolista y el club decidirán entonces cual es el camino a emprender: una venta o una renovación a cambio de adaptar el desorbitado sueldo del ariete a la Segunda B. Diego Rolan admitió este jueves que "hay muchísimas posibilidades" encima de la mesa, aunque él mismo abre la puerta a una renovación.

Este es el camino preferido por la dirección deportiva, que entiende que el potencial del delantero puede servir en bandeja al club el obligado ascenso a Segunda. Sin embargo, la decisión final dependerá de la propiedad del club y de las ofertas que se reciban. Si Diego Rolan acaba el curso en A Coruña, eso sí, tendrá un nuevo contrato que adapte su sueldo al de la categoría a cambio de más años en el Dépor. Una situación que valora positivamente el charrúa: "Yo estaría dispuesto a la renovación. Si me ven aquí es porque quiero ir de la mano del club y tengo la humidad necesaria. Es una opción que no hay que descartar", avanzó el jugador.

Un jugador escaparate

Desde su llegada inesperada al plantel del Depor, Rolan fue centro de todas las miradas. Se convirtió en un lujo para el equipo, y la sensación que desprende cada actuación de él es que puede ser de las últimas que se le vea con la elástica blanquiazul. "En este momento no estoy pensando en esto. Estoy aprovechando esta oportunidad. Pueden pasar muchas cosas", aseguró el jugador, que además sostuvo que esa etiqueta no es un problema para él. "Lo llevo bien. Mi cabeza está en el equipo. En poder ayudar y poder encontrar resultados buenos", zanjó el tema. Aun así, tiene claro que todos los focos lo apuntan porque "la gente espera bastante de Diego Rolan. Es un desafío muy importante", explicó en rueda de prensa el, de momento, delantero blanquiazul.

"Me llegó el momento de estar en el Depor"

A pesar de que el club no puedo mantener al jugador en los dos años de Segunda División por su sueldo, Rolan recaló en el proyecto de Segunda B. "Me llegó el momento de estar en el Deportivo. Y estoy muy contento. Siempre con ganas y alegría", confesó. El jugador lamentó también haber estado siete meses sin competir pero cree que ya está más cerca de un punto físico óptimo: "No estoy al cien por cien. Estuve siete meses sin jugar. Llevo cuatro semanas entrenando con el equipo. No estoy al cien, sino al setenta. Eso me lo dará cada partido. Lo personal ha sido un poco difícil. Con esta situación no pude hacer una preparación adecuada como el resto de mis compañeros", concluyó.