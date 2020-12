Los mariscadores de la Ría do Burgo vuelven a reclamar compensaciones

Los mariscadores han vuelto a demandar ante la Delegación del Gobierno la licitación y publicación en el BOE de las obras de dragado de la Ría do Burgo. Reclaman también un compromiso firme de la administración central y autonómica sobre las compensaciones a los mariscadores mientras duren los trabajos de la limpieza de los fondos. A la concentración ha acudido la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda.

Miranda ha afirmado que seguirá presionando en la Eurocamára para que no caiga en saco roto la denuncia sobre la situación de la Ría mientras no esté saneada y los mariscadores no cobren las ayudas. Felipe Canosa, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de A Coruña.

Para el BNG, las condiciones de trabajo de los mariscadores son "pésimas" y demanda que se financie el parón de su actividad, sobre todo en esta situación de crisis.