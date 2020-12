No se n'havia oblidat

A Albacete va sortir l'última mitja hora al camp i no va marcar però va ser decisiu, avui ha jugat 75' i ha tornat a decantar el partit, aquest cop, fent el que millor se li dona; aprofitar unes engrunes a dins de l'àrea per fer l'1-0 i compassar el seu moviment al de Sylla per no caure en fora de joc i fer el 2-0 a porta buida.

FITXA GIRONA 2: Juan Carlos; Calavera, Bueno, Bernardo, Luna (Franquesa 77’); Bárcenas, Monchu (Cristoforo 62’), Gumbau (Kébé 84’), Samu Saiz (Pablo Moreno 83’); Sylla i Stuani (Bustos 77’) LOGROÑÉS 0: Dani Giménez; Iago López (Siddiki 66’), Clemente, Bobadilla, Alex Perez (Zelu 66’), Iñaki Sáenz; Andy (Alvaro 85’), Bogusz, Olaetxea (Sierra 80’), Petcoff; Ander Vitoria (Rajiv van La Parra 80’) GOLS: 1-0 Stuani (58’) | 2-0 Stuani (69’) | Assistències de Calavera i Samu Saiz ÀRBITRE: Ascediano Monescillo i Hernández Maeso (VAR). Ha ensenyat groga als locals Monchu, Calavera i Bustos i al visitant Bogusz.

Em refereixo, evidentment, a Cristhian Stuani. Dos gols de l'uruguaià han liquidat un partit en el que el Girona ha anat de menys a més i en el que ha patit (una mica) fins al final perquè en l'evident procés de maduració que està experimentant encara hi ha coses que verdegen.

El triomf -tercer seguit, cosa que no passava des de la 17-18- enganxa els gironins a la sisena posició -son setens amb els mateixos punts que el sisè i el vuitè- i podria multiplicar el seu valor si dilluns son capaços de derrotar l'equip que ara mateix defensa l'última plaça de play off, el Rayo Vallecano, que visitarà Montilivi.

El Girona ha tingut un domini quasi absolut de la primera meitat però no es pot dir que el Logroñés hagi patit en excés. El ritme dels locals ha estat pastós i les centrades, gairebé totes des de la banda dreta, molt previsibles i fàcils de defensar per a un rival que ha muntat una línia de 3 centrals i que defensava molt a prop de porteria.

Només Samu Saiz –arrencant a l’esquerra però vivint permanentment al mig o a la dreta- ha aconseguit posar una pilota al cap de Stuani des de la línia de fons després de combinar amb Bárcenas però l’uruguaià no ha pogut rematar en condicions (41’).

La majoria de vegades ha faltat velocitat, paciència i activitat per trobar al company més ben situat i Stuani i Sylla, que es van entendre molt bé a Albacete quan van coincidir al camp l'última mitja hora, s'han fet nosa en més d'una ocasió.

L’únic xut entre els tres pals l’ha fet Gumbau (29’) quan ha cargolat una falta amb l’esquerra i Dani Giménez ha desviat la pilota a la seva dreta. Abans (16’) Sylla no ha gestionat bé una passada profunda des de la banda dreta que l’ha deixat de cares al porter però en comptes de xutar ha buscat una passada molt difícil a Stuani que s’ha perdut.

El Logroñés només ha creuat el mig del camp un parell o tres de cops però ha tingut una bona ocasió en una falta lateral que Iñaki ha executat amb molta rosca i Bobadilla, completament sol, ha rematat desviat.

A l'inici de la segona meitat s'ha vist un Girona una mica més agosarat però menys endreçat i això li ha costat algun ensurt a la contra. Just abans que Stuani inaugurés el marcador, Juan Carlos ha hagut de volar per desviar a corner un xut de Bogusz (58').

Veient que hi havia alguna cosa a guanyar, el Logroñés ha tret lleugerament el cap fora de la cova i ben aviat s'ha trobat amb el primer gol en contra. Samu Saiz ha detectat una petita escletxa al mur visitant i per allà ha fet passar una pilota que Sylla no ha pogut rematar però que s'ha enverinat, Calavera ha impulsat cap a l'àrea petita amb un cop de cap i Stuani ha rebentat al fons de la xarxa just per sobre del cap del porter (58').

Al Logroñés ja no li quedava cap altre remei que sortir a empatar però en l'intent han deixat nombroses portes que el Girona ha aprofitat a la contra. Als 68', Stuani ha enviat una passada de la mort a Sylla que el davanter ha enviat al pal i, menys d'un minut després, Samu Saiz ha connectat amb Sylla amb una passada per sobre de la defensa que el davanter senegalès ha transformat en assistència a Stuani perquè marqués a porta buida (69').

Samu Saiz també ha fregat el gol (72') amb una mena de vaselina que ha picat a la part superior del travesser. I després de perdonar, ha tocat patir. Corner a la dreta de Juan Carlos que Ander Vitoria ha enviat al fons de la xarxa (74').

Després de consultar-ho amb el VAR, l'àrbitre ha anul·lat el gol per fora de joc d'un jugador del Logroñés. No arriba a tocar la pilota però fa acció de rematar-la i interfereix.

El Girona ha seguit tenint amenaça a la contra, el Logroñés ha seguit arribant amb facilitat a l'àrea rival però el marcador ja no s'ha mogut.