L'edició 2020 de l'Ontinyent Il·lusiona ja és una realitat

Els ponts de la ciutat d’Ontinyent són els protagonistes de l’inici de la campanya de Nadal a Ontinyent, durant la qual seran aprofitats com a element simbòlic i d’atracció. El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, i la regidora de Parcs i Jardins, Sayo Gandia presentaven aquest dimecres una iniciativa inclosa dins la campanya “Ontinyent Il·lusiona” amb la que cada any l’Ajuntament impulsa la ciutat en estes dates.

Així, als últims dies s’ha col·locat per primera volta un enllumenat especial nadalenc al Pont Nou i Pont de Santa Maria, amb llums LED de baix consum, al temps que en estos dos ponts i també al Pont Vell han estat col·locades diferents plantes i elements de jardineria.

Al marc de “Ontinyent Il·lusiona”, que també inclou la tradicional decoració pels carrers i la col·locació de l’arbre artificial de llums LEDS de la Plaça de la Concepció, les xarxes socials municipals difondran als propers dies un vídeo promocional que substitueix la multitudinària inauguració que venia tenint lloc a la Plaça de la Concepció. Pablo Úbeda explicava que “un acte tan massificat com aquest no era convenient en estos temps amb la pandèmia, però el vídeo com a tret d'eixida ens dona el valor afegit de que ens servirà com a element de projecció i atracció per al veïnat d’altres municipis”, afegia.

El vídeo, que es pot veure des d'aquest dimecres a les xarxes socials de l’Ajuntament (Facebook i Twitter) ha comptat amb la participació del Ballet Ópera, la música del compositor ontinyentí Saül Gómez i la realització de Jordi Torró i en ell, a més del Pont Nou, Pont Vell i Pont de Santa Maria, es mostren també altres espais emblemàtics de la ciutat com el Palau de la Vila, entre d’altres.

Aquest cap de setmana arranca 'Circ i teatre'

Dins de l'Ontinyent il·lusiona està inclòs també el 9é Festival de Circ i Teatre al carrer d’Ontinyent arribarà a tots els barris de la ciutat, en alguns casos de manera simultània, per evitar aglomeracions i augmentar la seguretat anticovid. Així ho anunciaven les regidores de Turisme Sayo Gandia i de Festes, Àngels Muñoz durant la presentació que tenia lloc aquest dijous al Palau de La Vila. El Festival, que forma part de la programació de la campanya "Ontinyent il·lusiona", comptarà amb 18 representacions en espais públics de 12 companyies nacionals i internacionals procedents de Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, Aragó, Extremadura i Itàlia.

La regidora Sayo Gandia explicava que "és tracta d’un festival molt especial "pensant sobretot en els més menuts i que estiguen divertits tot i les circumstàncies. És una edició molt completa que contempla espectacles de format més menut per controlar l’aforament, a banda de la simultaneïtat en alguns casos per tal que hi haja opciones per a totes i tots prop de casa". Gandia explicava que a més a més es garantirà la distància de seguretat entre totes les persones assistents i l’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. Per accedir al recinte caldrà recollir les invitacions 1h abans de cada sessió al mateix espai on tindrà lloc l’espectacle.

En la pàgina web de l'Ajuntament es poden consultar tots els espectacles que donen inici aquest mateix cap de setmana