Sin darnos cuenta ya están aquí las navidades de 2020 y, desde el primer momento, ya tienen muchas novedades que las hacen ser muy diferentes a todas las que hemos vivido hasta ahora. Una de las más llamativas va a ser celebrar las campanadas de fin de año sin que haya gente en la puerta del sol. Otra que tiene su importancia es, en unos casos, la ausencia de cabalgatas de reyes o las de Papá Noel y, en otros casos, verlas desde un balcón o sentados en una silla o, mejor aún, que sea la gente la que se mueva alrededor de las carrozas.

Desde el principio están siendo unas navidades muy extrañas. Yo no me imaginaba nunca ver, en pleno diciembre en Palencia, las terrazas a rebosar, incluso he visto a gente esperando a que quedase una mesa libre para tomar una consumición y eso que no hace falta ni echar cubitos de hielo a las copas, si las dejas un ratito ya se enfrían solas. Tampoco he visto a diario la calle Mayor tan abarrotada de gente y ahora recuerda más a las viejas estampas en las que era el único lugar de paseo los domingos por la tarde.

Bien es verdad que esta situación está llevando a nuestros gobernantes locales a agudizar el ingenio para lograr que esta época no pierda el encanto que siempre ha tenido. Seguramente, muchas de las nuevas propuestas que se lleven a cabo este año se quedarán por mucho tiempo con nosotros, así que también podemos sacar provecho de una mala realidad.

Un tema que me preocupa bastante es cómo nos vamos a comportar en las celebraciones familiares de estos días. Al final, el gobierno central junto con los autonómicos, han decidido hacer una serie de recomendaciones, que no obligaciones y tomar algunas medidas coercitivas. Para mi gusto, es un quiero y no puedo. Todos sabemos que no podemos celebrar la navidad como si no pasase nada y permitir grandes reuniones familiares, tampoco fiestas y cotillones, ni comidas o cenas de trabajo. Fijémonos en Estados Unidos que han celebrado el día de Acción de Gracias sin apenas restricciones y ahora van por record diario en contagiados y muertes.

Por otra parte, un confinamiento domiciliario como el de marzo y abril también se ha descartado porque supondría que no habría navidades. Estaría cerrado todo el comercio y la hostelería, con las repercusiones que para estos sectores, tan dañados, tendría; y en España rige el famoso equilibrio entre salud y economía.

Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la segunda ola ya ha tenido más infectados y casi tantos muertos como en la primera, en el caso de Palencia más en ambos apartados. Con esta experiencia, creo que, en este caso, es más importante evitar o minimizar una tercera ola que intentar salvar una situación financiera que ya es catastrófica. Son quince días dónde nos la jugamos de verdad. Sólo un dato, en el mes de noviembre hemos tenido más de 300 muertos diarios por la COVID. ¿Estamos dispuestos a mantener o incrementar estas cifras por un rato de alegría y jolgorio?

Si escogemos lo segundo, a mi entender, nos lo tendríamos que hacer mirar, ya que preferimos brindar con champán antes que poder dar abrazos y besos a un ser querido. Yo me decanto por celebrar unas navidades seguras, adoptando todas y cada una de las medidas que nos están recomendando los expertos sanitarios y dejar para otro momento la recuperación de nuestra ansiada normalidad. Las vacunas ya están aquí y nos queda un pequeño y, a la vez, gran esfuerzo para poder superar, ahora sí de verdad, esta crisis sanitaria.

Espero que sean todos muy prudentes y podamos celebrar juntos como se merecen las navidades de 2021.