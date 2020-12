Arranz: "No vemos un proyecto de futuro para Peñafiel"

En los próximos días se conocerá cuál será el futuro de los presupuestos de Peñafiel para el próximo año 2021. Unos presupuestos que desgranaba el pasado viernes el alcalde de la villa, Roberto Díez, y que este jueves ha repasado el líder de la oposición en el consistorio, Elías Arranz, que ha criticado varios puntos del mismo, además de compartir con los oyentes de la SER sus impresiones sobre el programa de Navidad de este año, así como dos graves hechos que considera deben ser penalizados.

"Lo que vamos a tratar este viernes en la comisión de Hacienda se podría haber tratado en el último pleno, pero parece que no le dio la gana. Y en el pleno extraordinario que tendremos que hacer también, se van a tratar los presupuestos. Lo que más llama la atención es que no hacen uso de los remanentes, cuando el gobierno lo permite. Es un presupuesto de menos de 4,5 millones, cuando este año eran de 4,7 y 4,6 millones. Que nadie crea que esto es por la bajada de impuestos o tasas, porque sube 32.000 euros la partida a pesar de todo lo que presumen. Es Junta y Diputación quien reduce la aportación", cuenta.

Y sobre los gastos, Elías habla claro. "Estamos viendo que los que hicimos nosotros se está aprovechando por los vecinos de Peñafiel. Por ejemplo el uso de las luces de Navidad. Ahora destinan dinero al centro social, cuando nosotros arreglamos la cocina, pintamos y arreglamos el patio. Y es curioso que nos curioso de no hacer nada y ahora se dediquen a hacer obras sobre lo que ya hemos hecho. A los agricultores le suben el impuesto de la Rústica y sube el IBI. Suben los arrendamientos del ayuntamiento. En cultura bajan 'solo' un 23%, demostrando que la cultura no es una prioridad. No vemos dinero para asociaciones. Para San Roque ponen 149.000 euros cuando sabemos todos que cuesta más, 180.000. El centro histórico se queda sin inversión. Y en el polideportivo no vemos ni un céntimo para reparaciones y mantenimiento. Resumiendo, es un presupuesto en el que los cambios buscan seguir nuestra estela. Y lo peor es que no vemos un proyecto de futuro para Peñafiel", advierte.

Más críticas

Sobre el programa de Navidad y otras cuestiones que destacar, Arranz ha sido tajante. "Lo venden como que han hecho una maravilla y nos parece muy pobre. Hemos visto algún programa en otros pueblos más pequeños y tienen más actividades. No hay concierto de música de la Banda Municipal, pero sí hay actuaciones musicales. Nos parece un desprecio intolerable hacia ellos por no permitirles actuar ni ensayar. Y sobre la limpieza, criticamos que no se invierte en limpieza. Debería haber más personal. La máquina ya estábamos nosotros detrás de ello, y está muy bien, pero otros servicios no se están realizando. Otro de los temas es el de la ayuda de los 40 euros. Ya hemos dicho que no están yendo a quien más lo necesitan, y no se toman medidas al respecto. La hostelería es quien más está sufriendo", explica el político.

Por último, ha querido destacar dos tema graves que cree "debería tener consecuencias". "Por un lado, hemos intentado saber qué ha en la ermita de Padilla, donde un vecino estaba haciendo una obra. Se han causado daños de consideración en la ermita, y al parecer con la complicidad del equipo de gobierno. Habrá que evaluar si hay que poner una denuncia, no sabemos si está en manos de patrimonio ya. Y por otro lado, las grabaciones que ha habido por parte del señor Hernández Negro a su interlocutor. Además de que puede ser un delito, políticamente es inadmisible. Esto demuestra que no podemos tener confianza en él, y te crea dudas. A cuántos nos habrá grabado. Y creemos que alguien que comete estas tropelías no debería representar a nadie, y debería presentar su dimisión", sentencia.

La charla al completo con Elías Arranz puede reproducirse en el siguiente audio.