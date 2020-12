Informe 1: La Constitución

Constituimos nuestra Unidad de Vigilancia Sexista mirando a la Constitución. Como cada año, estos días se ha conmemorado su aniversario y se ha hablado de los "padres de la Constitución", a pesar de que la Constitución también tuvo madres.

A modo de homenaje, recordamos los nombres de las 27 parlamentarias que formaban parte de la Legislatura Constituyente. Eran 21 diputadas y 6 senadoras: Juana Arce Molina, Soledad Becerril Bustamante, Gloria Begué Cantón, Pilar Brabo Castells, Carlota Bustelo García del Real, María Dolores Clavet Puig, Virtudes Castro García, Asunción Cruañes Molina, María Victoria Fernández-España y Fernández Latorre, Carmen García Bloise, Dolores Ibárruri Gómez, María Izquierdo Rojo, Rosina Lajo Pérez, María Belén Landáburu González, Marta Mata Garriga, Amalia Miranzo Martínez, Mercedes Moll de Miguel, Dolores Blanca Morenas Aydillo, Elena María Moreno González, María Dolores Pelayo Duque, Palmira Plá Pechovierto, María Teresa Revilla López, María Rubiés Garrofé, Ana María Ruíz-Table Morales, Inmaculada Sabater Llorens, Esther Tellado Alfonso, Nona Inés Vilariño Salgado.

¿En el contenido, hay mujeres?

"mujer" en la constitución Artículo 32: El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Artículo 57: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

Lo cierto es que la mayoría de los artículos no hablan de "hombres" ni "mujeres", sino de "los españoles".

La palabra mujer aparece dos veces en todo el texto y una de ellas, en el artículo 57, es para fijar que el varón hereda la corona antes que la mujer. La otra vez, es cuando la Constitución reconoce el derecho al matrimonio, en el artículo 32.

¿Qué decían y dicen los movimientos feministas sobre la Constitución?

Aunque la Constitución alcanzó un consenso amplio, la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid se movilizó en 1978 para pedir la abstención. "No está claro que ésta sea la Constitución de la concorcia y del consenso", argumentaba la Plataforma. "Tampoco está claro que sea la Constitución de todos los españoles. Pero lo que sí está claro es que no es la Constitución de las españolas. Iniciaremos a partir de ahora las campañas oportunas para conquistar las reivindicaciones más urgentes que en este momento tiene planteadas la mujer española, tanto si la Constitución lo permite como si no. La Constitución ya está hecha. Ni la hemos hecho nosotras, ni tenemos posibilidad de modificarla".

Hoy en día, los movimientos feministas siguen sugiriendo modificaciones para el texto constitucional. La historiadora, feminista y ex directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, recopila las cuatro sugerencias que le parecen más interesantes. Por un lado, Salvo pide que la Constitución recoja "las consecuencias de la división público-privada de los espacios, donde se producen y reproducen las distintas relaciones humanas".

En segundo lugar, la Constitución debería reconocer "la subjetividad política y jurídica de las mujeres". Además, Salvo propone revisar algunos conceptos, "fundamentalmente el de 'poder' y el de 'ciudadanía".

Por último, habría que incluir en la Constitución el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, es decir, reconocer que la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres es un problema de estado que socava sus libertades fundamentales.