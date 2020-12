El brutal caso de maltrato de Raíz, Tierra y Bosque, tres podencos que en 2016 fueron abandonados en un estado deplorable, ha llegado a los tribunales cuatro años después. Los autores, un padre y su hijo, el primero con antecedentes por maltrato animal, han aceptado 12 meses de prisión para cada uno de ellos; cuatro años de inhabilitación de tenencia de animales y para el acusado ya sentenciado anteriormente por unos hechos similares, 30 meses de servicios sociales como voluntario en una protectora.

Desde la Protectora La Bienvenida, que ejercía la acusación particular, han recibido el acuerdo con sabor agridulce. Esperaban un mayor castigo, "ya que no sólo ha maltratado a estos pobres inocentes". No obstante, esperan que la sentencia sirva para concienciar sobre el maltrato animal y que "paso a paso las leyes sean más duras en estos casos", ha dicho en declaraciones a la SER Mercedes Horta, miembro entonces de la protectora La Bienvenida que este miércoles ha asistido al juicio celebrado en Ciudad Real.

Tras una dura recuperación, los animales fueron adoptados por dos familias / Cadena SER

Los animales fueron tirados en una furgoneta en marcha en la zona de la universidad, en Ciudad Real. Tras una dura recuperación, primero en la protectora de animales y después en una casa de acogida, Raíz y Tierra fueron adoptadas por una familia de Madrid con la que siguen conviviendo y Bosque está con otra familia en Burgos.