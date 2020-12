La Plataforma del Directo refresca la memoria al Ministerio de Transportes

La Plataforma por el Directo remite al Ministerio de Transportes y a ADIF un kilo de documentos para demostrar que hay pruebas suficientes que avalan la viabilidad de esta línea férrea. Es el peso en papel de las cerca del millar de páginas que ocupan los cinco estudios más recientes que se han elaborado con resultados favorables para su reapertura comercial, realizados por firmas de ingeniería ferroviaria sólidas e independientes.

Lo que pretende con ello es que desde las dos instituciones se dejen de poner excusas argumentando que la situación de suspensión del tráfico ferroviario en la línea se debe a que no hay estudios que aconsejan su reapertura ni interés o compromisos firmes.

Refrescar la memoria de los responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y del Ministerio es la intención de la Plataforma. Esta documentación contiene asimismo las muestras de interés por parte de las patronales, cámaras de comercio, puertos, asociaciones ferroviarias y logísticas para la reapertura de la línea también desde Aranda de Duero hasta Madrid (ahora suspendida al tráfico). Del mismo modo, se incluyen los compromisos firmes y concretos de varias operadoras y empresas, con cuantificación de carga en tonelaje, tipología y frecuencia. Algo que el Gobierno Central requirió a la Plataforma en los años 2016 y 2017 y que se entregó, junto con la documentación de las empresas burgalesas interesadas en pasar del modo carretera al modo ferroviario. “Al parecer todo este expediente ha sido ignorado por completo, como si no existiese, dicen que no aparece”, comenta el presidente de la Plataforma Jorge Núñez, que sigue sin entender la negativa del Gobierno para apostar decididamente en la reapertura que han defendido estando en la oposición. “Nos dan paraguas cuando hace sol y nos lo quitan cuando llueve. Parece que no se han dignado ni a leer algunos estudios”, comenta. Recuerdan desde la Plataforma que tanto entonces como ahora existe un interés por parte de las empresas y operadoras privadas, “pero estas no pueden solicitar circular sobre la línea por encontrarse cerrada al tráfico comercial, por lo que no pueden decir que la línea no se usa, sino que no se deja usar”. “La manifestación de interés concreta de tráficos está hecha”, afirma.

Lo que a nadie se le escapa, apuntan desde este colectivo ciudadano es que ahora existen 140.000 millones de euros de fondos europeos destinados al desarrollo, a la apuesta por el ferrocarril, a combatir el cambio climático y a apostar por la vertebración. “Pero la falta de interés político tanto nacional como de la Junta de Castilla y León, que en ningún caso apuesta por las conclusiones de estos estudios de cientos de millones de ahorro, hará que estas ayudas se pierdan definitivamente mientras que se sigue invirtiendo en las líneas de alta velocidad que, además, son deficitarias”, indican por otro lado. Por último, la Plataforma incide en que es obligación del responsable del mantenimiento de la línea del Directo que se actúe contra la vegetación que está dañando la vía y exige que se trabaje en ello y en la reapertura del túnel de Somosierra ante un posible al colapso definitivo. Además solicita una reunión con la presidenta del ADIF, Isabel Pardo de Vera, y otra con el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la que quieren que asista la diputada nacional por Burgos, Esther Peña, para tratar de aclarar cuantas dudas surjan respecto a una información que ya poseen desde hace más de 3 años.