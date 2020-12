"A 2020 le agradezco haber podido trabajar y aprender "

Ana López Segovia alcanza este fin de semana lo más parecido a un fin de semana ideal. Está en su tierra, Cádiz. Está haciendo lo que más le gusta: teatro. En medio de tiempos difíciles está trabajando y, además, en un templo como el Falla. Lo hará tres días consecutivos con casi todas las entradas vendidas. Su compañía Las Niñas de Cádiz representa El viento es salvaje, lo que ha definido "su primera tragedia", aunque desde su particular prisma de humor gaditano. Por esta obra ganaron el Max al Mejor Espectáculo Revelación. Uno de los oasis que han encontrado en este desierto de incertidumbre y miedo que ha sido 2020.

Pregunta. ¿Hasta qué punto es un fin de semana feliz para usted?

Respuesta. Es todo lo contrario a un viernes de Dolores. Un viernes de alegría, de poder estar aquí. Llegar al Falla siempre es un sueño y más esta vez. Hemos estado todo el rato con el nudo en la garganta pensando que nos podían confinar, que se cancelaba la función. Y, finalmente, levantamos telón si nada lo impide. Estamos contentas, nerviosas... Llevamos semanas soñando con este momento.

P. Esta obra recurre a los mitos de Fedra y Medea. ¿Qué habéis querido contar en El viento es salvaje?

R. Veníamos de hacer Lysístrata, que era una comedia clásica. Y nos preguntamos cómo podríamos hacer nosotros una tragedia. Pero una tragedia de verdad, no cachondeándonos de la tragedia. ¿Cómo sería una tragedia vista por nosotras y cómo sería una tragedia contada desde Cádiz? Porque en Cádiz hay esa cosa de que te encuentras a alguien por la calle, te cuenta un drama y te entran ganas de reírte. Te cuentan una barbaridad muy grande, pero la forma de contarlo es muchas veces desde el humor. Lo que te cuenta es un drama, pero te tienes que reír. Y ese fue nuestro punto de partida. Y elegimos los mitos de Fedra y Medea porque eran dos personajes femeninos que nos atraían mucho. Son dos personajes maravillosos y fascinantes.

P. Hay quien ha visto en Fedra y Medea dos mujeres empoderadas. Otros piensan que son mujeres víctimas del amor extremo. ¿Cómo las veis vosotras?

R. Medea sí era una mujer dueña de su destino. Los clásicos han dado mucha importancia a la mujer, creando personajes que son monumentales. Mujeres que deciden sobre sí mismas, que son transgresoras. Medea llega a extremos por amor y por orgullo. Sí, por empoderarse porque decide no quedarse aguantando el chaparrón que le viene del otro sexo. A ella la dejan por una mujer más joven. Y ella había dado tanto por ese hombre y le dice "espérate, que te las voy a dar todas". Fedra es más víctima, pero es víctima de un amor prohibido, y de cómo lo vive. Son personajes maravillosos. Es que en los clásicos está toda la verdad del ser humano. Y eso no cambia por mucho que pasen los años.

P. En la coctelera de las obras de Las Niñas de Cádiz hay mucho de clásico mezclado con el humor gaditano. ¿Qué tiene este humor?

R. A mí me preguntan mucho si en Cádiz somos más graciosos que en otros sitios. No creo que sea así, lo que pasa que aquí lo ejercitamos. Estamos obsesionados con buscarle la parte graciosa de las cosas y no lo podemos evitar. En Cádiz desde que uno nace estamos en la universidad del cachondeo. No en el cachondeo desde el punto de vista banal, sino buscar las aristas del humor en las cosas. Incluso en medio del drama, para alejarse, y decir aquello "algún día recordaremos esto y nos reiremos". Y el humor de Cádiz tiene mucho de reírse de uno mismo.

P. Y lo bueno es que este humor funciona en todos sitios...

R. Funciona como un tiro y más, incluso, porque es más sorprendente. Hay cosas de las que nos llevamos riendo en el Carnaval de Cádiz desde hace años y ahora se empieza a ver en otros sitios. En el carnaval de la calle hay verdadera vanguardia del humor. Nosotros hemos abierto camino a la hora de reírse de las cosas y de coger perspectivas de las cosas. Es un humor depurado, elaborado e inteligente.

P. ¿Actuar en el Falla le pesa por la responsabilidad?

R. Sí, claro que sí. Siempre que hemos trabajado en el Falla hemos gustado. Es verdad que nosotras somos profetas en nuestra tierra. Lo notamos cuando nos dieron el Max y nos llegaron tantas frases de cariño. Nos sentimos queridas y respetadas. Muy mal se nos tendría que dar para que no gustara. Es un público exigente y con muchas expectativas. Esperamos no decepcionar. Pero trabajar en la propia tierra es un plus. Además, yo recuerdo mucho lo que dijo Antonio Banderas en los Goya. Él que ha rodado en Conética, en Los Ángeles... pues reconocía que cuando actuaba siempre estaba pensando qué dirían de ese papel o de esa interpretación en su Málaga. Y a nosotros nos pasa un poco eso. Cuando metemos un chiste, cuando escribimos algo divertido... estamos pensando en Cádiz, en si lo va a entender un amigo nuestro del que nos hemos acordado, si lo va a pillar esta u otra persona. El premio de tu tierra es el más importante siempre.

P. Las Niñas de Cádiz han seguido su gira a pesar de algunas cancelaciones. ¿Cuánto de importante para vosotras es poder haber seguido subiendo el telón durante estos meses?

R. Para la gente es muy importante porque es salud mental. Nosotras, dentro de lo que se puede llenar, estamos llenando en todos los sitios donde hemos ido. Y la gente se ha acercado a agradecernos lo importante que ha sido para ellos reírse. Es una válvula de escape. Es mantener la nave. La vida normal no la podemos tener por respeto a los muertos y a la gente que lo está pasando mal. Pero tenemos que seguir hacia adelante y de no tirar la toalla. Intentar hacer las cosas bonitas y una de ellas es ir al teatro. Y en lo personal, yo me he pegado un verano con lexatines, ha sido muy duro, de que estás atada y, al menos, hemos tenido un otoño con muchos bolos. Y se me han quitado los males del cuerpo. Poder trabajar es una bendición.

P. El premio Max ha vuelto a poner en evidencia el poderío de los gaditanos en las artes escénicas. En esta obra ha colaborado José Troncoso, que está consolidándose como uno de los grandes valores del teatro español de la actualidad. Con él compartisteis piso. ¿Cómo está este lobby teatral andaluz en Madrid?

R. Es que hace 15 o 16 años compartimos piso Troncoso y Alicia Rodríguez en Conde de Casales. Seguimos reuniéndonos. Nos llamamos los condecasalinos. Somos un montón de gente de Cádiz, Málaga, Sevilla... y somos un lobby andaluz. Y hemos tenido carreras muy paralelas, aunque lo de Troncoso va más allá. Está lanzado al estrellato. Es una persona muy respetada. Está más que consagrado y está muy reconocido. Lo saluda todo el mundo y ves cómo corta el bacalao. Es un crack. Y él tenía muchas ganas de hacer algo con nosotras. Así que le pedí que nos orientara con esta tragedia. Y nos ayudó con un taller. Su presencia es muy importante en este espectáculo.

P. Después de esta triple representación, os queda alguna actuación y después tocará cerrar 2020. ¿Qué esperáis de 2021?

R. Parece que tenemos mucho trabajo. Y digo lo de parece porque si algo hemos aprendido de todo esto es que no sabes qué va a ocurrir. "Cuando pierdas, no pierdas la lección", decía el Dalai Lama. Y una cosa que hemos aprendiendo en este años es que lo que tienes hoy lo puedes perder mañana, y hay que disfrutar de cada cosa que se tiene en cada momento. No hay que tener la mente puesta en adelante. Tenemos bastante trabajo. Yo espero que cuando pase el miedo habrá más movimiento de contrataciones. Estamos con mucha esperanza. Tengo mucho que agradecer profesionalmente a 2020 porque, dentro de lo malo, estamos sobreviviendo y aprendiendo.