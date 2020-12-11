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Viernes, 11 de Diciembre de 2020

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El Gobierno de Canarias llega a un acuerdo con una red de laboratorios

Si el viajero es residente en Canarias la prueba será gratuita

Para los no residentes la prueba tendrá un precio especial

El Gobierno de Canarias llega a un acuerdo con una red de laboratorios

El Gobierno de Canarias llega a un acuerdo con una red de laboratorios / Europa Press

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Tenerife

El Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con una red de laboratorios, con implantación en todo el territorio español, para que los residentes canarios que viajen en Navidad desde la Península puedan realizarse una prueba de diagnóstico de infección activa y que costeará el Ejecutivo canario.

Antes de volar, los viajeros pueden realizarse la prueba PCR para la detección del Coronavirus en el laboratorio más cercano a su lugar de residencia dentro del listado de centros que puedes consultar en esta página o localizar en el siguiente mapa:

Red de laboratorios

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA/ISLA POBLACIÓN LABORATORIO DIRECCIÓN CP
ANDALUCÍA ALMERIA ALMERIA LABORATORIO LA GALERIA PASEO GALERIA COMERCIAL ,PASEO DE ALMERIA 45 1º -3 4001
ANDALUCÍA CÓRDOBA CÓRDOBA LABORATORIO LABORGAN C/ DOCE DE OCTUBRE, 9 14001
ANDALUCÍA GRANADA GRANADA CLÍNICA PREVIMED-LABORATORIO ÁNGEL MÉNDEZ C/ DR. OLORIZ, 15 18012
ANDALUCÍA HUELVA HUELVA CLINILAB C/ SOR PAULA ALZOLA Nº 20, 1ª PLANTA 21002
ANDALUCÍA MALAGA MALAGA LABORATORIO BIOCLON C/ ALMERIA, 17 (EDIF. EL CARMEN - OFICINAS 3 Y 4 29018
ANDALUCÍA SEVILLA SEVILLA LABORATORIO CONCEPCIÓN RUBIO C/ JESÚS DEL GRAN PODER, 19 PORTAL 3 (ACCESO C/ PADRE TARÍN) 41002
ANDALUCÍA SEVILLA SEVILLA CMC MICROSUR AVENIDA RAMON CARANDE, 17 LOCAL 41003
ARAGÓN ZARAGOZA ZARAGOZA LABORATORIO DRA. VICENTE PASEO SAGASTA 12 ESC IZQ - 3º F-G 50006
ARAGÓN ZARAGOZA ZARAGOZA LABORATORIO BERNAD MUÑOZ C/ ZURITA, 12 1º OFICINA 3ª 50001
ASTURIAS ASTURIAS GIJÓN LABORATORIO COVADONGA GUTIÉRREZ C/ MOROS, 2 1ºA 33206
ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO LABORATORIO BIOQUIM C/ URÍA, 44 PISO 7º 33003
BALEARES BALEARES PALMA DE MALLORCA MC2 MOLECULAR BIOLOGY (DENTRO DE CLÍNICA LUZ) C/ CAMILO JOSÉ CELA, 20 7014
BALEARES BALEARES IBIZA LABORATORIO BIOFARMA C/ JOSE ZORNOZA BERNABEU LOCAL 13 7800
CANARIAS FUERTEVENTURA PUERTO DEL ROSARIO EUROFINS LGS MEGALAB C/ SECUNDINO ALONSO 41, 1º 35600
CANARIAS LA PALMA SANTA CRUZ DE LA PALMA EUROFINS LGS MEGALAB AVDA. DEL PUENTE, 31- 1º 38700
CANARIAS LANZAROTE ARRECIFE EUROFINS LGS MEGALAB C/ MÉJICO, Nº 28 35500
CANARIAS LAS PALMAS LAS PALMAS DE G.C LABORATORIO DÍAZ CREMADES AVDA. PRIMERO DE MAYO, 40 35002
CANARIAS TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE LABORATORIO GARCÍA LÓPEZ PLAZA IRENEO GONZÁLEZ, 9 38002
CANTABRIA SANTANDER SANTANDER MEDICANTABRIA C/ CASTILLA, 10 39002
CASTILLA Y LEÓN ÁVILA ÁVILA LABORATORIO DRES. CERMEÑO AVENIDA DE PORTUGAL, 37 5001
CASTILLA Y LEÓN BURGOS BURGOS LABORATORIO CIFUENTES FISIOCLINIC C/ VITORIA, 23 9004
CASTILLA Y LEÓN LEÓN LEÓN LABORATORIO CIRIACO DIEZ C/ GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 3 - 2º C 24001
CASTILLA Y LEÓN PALENCIA PALENCIA LABORATORIO CALBO C/ LA PUEBLA, 8 BAJO 34005
CASTILLA Y LEÓN SALAMANCA SALAMANCA PUNTOLAB C/ POLLO MARTÍN, 16 37005
CASTILLA Y LEÓN SEGOVIA SEGOVIA CENTRO MEDICO LOS TILOS PASEO DE LOS TILOS, S/N 40002
CASTILLA Y LEÓN VALLADOLID VALLADOLID HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN C/ FIDEL RECIO, 1 47002
CASTILLA Y LEÓN ZAMORA ZAMORA LABORATORIO ANACLIN C/ SANTA ANA, 2 BAJO 49006
CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE ALBACETE SANATORIO SANTA CRISTINA C/ PÉREZ GALDÓS, 7-9 2003
CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO TOLEDO LABORATORIO VIRTUDES PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 3 BAJO 45004
CASTILLA-LA MANCHA TOLEDO TOLEDO LABORATORIO RECIO C/ROMA Nº 5,LOCAL 45003
CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL CIUDAD REAL CENTRO MÉDICO ESTRELLA SOFIA CTRA. DE VALDEPEÑAS, 9 13004
CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL VALDEPEÑAS CLÍNICA SAMAR C/ CASTELLANOS, 52 13300
CASTILLA-LA MANCHA CUENCA CUENCA CENTRO MÉDICO MAGDALA C/ CERRILLO DE SAN ROQUE, 7 16001
CASTILLA-LA MANCHA CUENCA TARANCON CIMAR DOCTOR MORCILLO RUBIO 7 - 1º CENTRO COMERCIAL OASIS 16400
CASTILLA-LA MANCHA GUADALAJARA GUADALAJARA CLÍNICA EL CARMEN C/ VIRGEN DEL AMPARO, 5 19001
CATALUÑA BARCELONA BARCELONA LABORATORIO SARRO RAMBLA DE CATALUNYA, 120 8008
CATALUÑA BARCELONA BARCELONA CLÍNICA ERGODINÁMICA BARCELONA PASSEIG DE LA BONANOVA, 88 8017
COMUNIDAD DE MADRID MADRID ARANJUEZ LABORATORIO CLINICO SANITARIO C/ CAPITÁN ANGOSTO Y GÓMEZ DE CASTRILLÓN, 30 - 1º IZQ 28300
COMUNIDAD DE MADRID MADRID ALCALÁ DE HENARES LABORATORIO DR. GOYA VÍA COMPLUTENSE, 75 ALCALÁ DE HENARES (MADRID) 28802
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID CLINICAS PRONATAL C/ JORDÁN 16 28010
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID LACOP C/ CUESTAS ALTAS Nº 14 BJ -B 28901
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID LABORATORIO MARIA EUGENIA FERNANDEZ DE VEGA C/ REAL VIEJA Nº 2 28703
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID EUROFINS MEGALAB VALDERRIBAS C/ VALDERRIBAS, 71 28007
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID EUROFINS MEGALAB LABORATORIO RIVERA FRANCO C/ JORGE JUAN, 104. ENTRADA POR MAIQUEZ Nº 2 28009
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID EUROFINS ALFALAB INTERNACIONAL C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 119 28006
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID EUROFINS ALFONSO XII C/ ALFONSO XII, 42 - 1º 28014
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID LABORATORIO BIOMETRIA ARROYO FONTARRON C/ ARROYO DE FONTARRÓN, 45 28030
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MADRID CLÍNICA ERGODINÁMICA MADRID C/ CASTELLÓ, 98 28006
COMUNIDAD DE MADRID MADRID MOSTOLES LABORATORIO DIEZ PEÑA C/ SIMON HERNANDEZ 39 LOCAL 4 , MOSTOLES MADRID 28936
COMUNIDAD DE MADRID MADRID PARLA EUROFINS MEGALAB SURLAB C/ RÍO GUADIANA, 1 28980
COMUNIDAD VALENCIANA CASTELLÓN CASTELLÓN LABORATORIO PILAR MARÍ PLAZA CARDONA VIVES, 4 BAJO 12001
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA MISLATA EUROFINS ANALCLINIC CARRER DE L'EMPARRAT, 3 46920
COMUNIDAD VALENCIANA VALENCIA VALENCIA EUROFINS MEGALAB LABORATORIO MONTORO AVDA. BALEARES, 31 46021
COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE ALICANTE CENTRO DE FISIOTERAPIA CEFIRAM C/ AAIÚN, 21, LOCAL 12 3010
EXTREMADURA BADAJOZ BADAJOZ CLÍNICA LOS ÁNGELES AVDA. SANTA MARINA, 9a 6005
EXTREMADURA BADAJOZ ZAFRA CLINICA PARQUE VIA DE LA PLATA CTRA. DE LOS SANTOS, S/N 6300
EXTREMADURA CACERES CACERES CLÍNICA SAN FRANCISCO RONDA DE SAN FRANCISCO, 1 10002
EXTREMADURA CACERES PLASENCIA ANÁLISIS CLÍNICOS ADAME C/ LA MERCED, 7 10600
GALICIA A CORUÑA A CORUÑA LABORATORIO VICENTE RAMOS CUESTA PALLOZA, 3, 1º IZQ 15006
GALICIA LUGO LUGO LABORATORIO DR. VALENZUELA C/ OBISPO AGUIRRE, 22 BAJO 27001
GALICIA PONTEVEDRA PONTEVEDRA LABORATORIO DR. VALENZUELA C/ OLIVA, Nº 18 1º A 36001
GALICIA VIGO VIGO LABORATORIO DR. VALENZUELA C/ PRÍNCIPE Nº 33 3º E 36202
LA RIOJA LOGROÑO LOGROÑO LABORATORIO ERNESTO MADORRÁN C/ CALVO SOTELO, 6 26003
MURCIA MURCIA MURCIA LABORATORIO PREFASI AVDA.PRINCIPE DE ASTURIAS 21-22 BAJO 30007
NAVARRA PAMPLONA PAMPLONA LABORATORIO DRA. PILAR LARRAZ AVENIDA BAYONA, 24 1º B 31011
PAÍS VASCO VIZCAYA BILBAO LABORATORIO SAN PEDRO ATXUKARRO DOKTOREAREN KALEA, 10, 5º IZQ 48011
PAÍS VASCO GUIPÚZCOA SAN SEBASTIÁN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DONOSTI C/ GRAN VÍA, 20 BAJO 20001
PAÍS VASCO ÁLAVA VITORIA ON SALUS C/ MANUEL IRADIER KALEA, 37 1005

 

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