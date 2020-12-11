El Gobierno de Canarias llega a un acuerdo con una red de laboratorios
Si el viajero es residente en Canarias la prueba será gratuita
Para los no residentes la prueba tendrá un precio especial
El Gobierno de Canarias ha llegado a un acuerdo con una red de laboratorios, con implantación en todo el territorio español, para que los residentes canarios que viajen en Navidad desde la Península puedan realizarse una prueba de diagnóstico de infección activa y que costeará el Ejecutivo canario.
Antes de volar, los viajeros pueden realizarse la prueba PCR para la detección del Coronavirus en el laboratorio más cercano a su lugar de residencia dentro del listado de centros que puedes consultar en esta página o localizar en el siguiente mapa:
|COMUNIDAD AUTÓNOMA
|PROVINCIA/ISLA
|POBLACIÓN
|LABORATORIO
|DIRECCIÓN
|CP
|ANDALUCÍA
|ALMERIA
|ALMERIA
|LABORATORIO LA GALERIA PASEO
|GALERIA COMERCIAL ,PASEO DE ALMERIA 45 1º -3
|4001
|ANDALUCÍA
|CÓRDOBA
|CÓRDOBA
|LABORATORIO LABORGAN
|C/ DOCE DE OCTUBRE, 9
|14001
|ANDALUCÍA
|GRANADA
|GRANADA
|CLÍNICA PREVIMED-LABORATORIO ÁNGEL MÉNDEZ
|C/ DR. OLORIZ, 15
|18012
|ANDALUCÍA
|HUELVA
|HUELVA
|CLINILAB
|C/ SOR PAULA ALZOLA Nº 20, 1ª PLANTA
|21002
|ANDALUCÍA
|MALAGA
|MALAGA
|LABORATORIO BIOCLON
|C/ ALMERIA, 17 (EDIF. EL CARMEN - OFICINAS 3 Y 4
|29018
|ANDALUCÍA
|SEVILLA
|SEVILLA
|LABORATORIO CONCEPCIÓN RUBIO
|C/ JESÚS DEL GRAN PODER, 19 PORTAL 3 (ACCESO C/ PADRE TARÍN)
|41002
|ANDALUCÍA
|SEVILLA
|SEVILLA
|CMC MICROSUR
|AVENIDA RAMON CARANDE, 17 LOCAL
|41003
|ARAGÓN
|ZARAGOZA
|ZARAGOZA
|LABORATORIO DRA. VICENTE
|PASEO SAGASTA 12 ESC IZQ - 3º F-G
|50006
|ARAGÓN
|ZARAGOZA
|ZARAGOZA
|LABORATORIO BERNAD MUÑOZ
|C/ ZURITA, 12 1º OFICINA 3ª
|50001
|ASTURIAS
|ASTURIAS
|GIJÓN
|LABORATORIO COVADONGA GUTIÉRREZ
|C/ MOROS, 2 1ºA
|33206
|ASTURIAS
|ASTURIAS
|OVIEDO
|LABORATORIO BIOQUIM
|C/ URÍA, 44 PISO 7º
|33003
|BALEARES
|BALEARES
|PALMA DE MALLORCA
|MC2 MOLECULAR BIOLOGY (DENTRO DE CLÍNICA LUZ)
|C/ CAMILO JOSÉ CELA, 20
|7014
|BALEARES
|BALEARES
|IBIZA
|LABORATORIO BIOFARMA
|C/ JOSE ZORNOZA BERNABEU LOCAL 13
|7800
|CANARIAS
|FUERTEVENTURA
|PUERTO DEL ROSARIO
|EUROFINS LGS MEGALAB
|C/ SECUNDINO ALONSO 41, 1º
|35600
|CANARIAS
|LA PALMA
|SANTA CRUZ DE LA PALMA
|EUROFINS LGS MEGALAB
|AVDA. DEL PUENTE, 31- 1º
|38700
|CANARIAS
|LANZAROTE
|ARRECIFE
|EUROFINS LGS MEGALAB
|C/ MÉJICO, Nº 28
|35500
|CANARIAS
|LAS PALMAS
|LAS PALMAS DE G.C
|LABORATORIO DÍAZ CREMADES
|AVDA. PRIMERO DE MAYO, 40
|35002
|CANARIAS
|TENERIFE
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|LABORATORIO GARCÍA LÓPEZ
|PLAZA IRENEO GONZÁLEZ, 9
|38002
|CANTABRIA
|SANTANDER
|SANTANDER
|MEDICANTABRIA
|C/ CASTILLA, 10
|39002
|CASTILLA Y LEÓN
|ÁVILA
|ÁVILA
|LABORATORIO DRES. CERMEÑO
|AVENIDA DE PORTUGAL, 37
|5001
|CASTILLA Y LEÓN
|BURGOS
|BURGOS
|LABORATORIO CIFUENTES FISIOCLINIC
|C/ VITORIA, 23
|9004
|CASTILLA Y LEÓN
|LEÓN
|LEÓN
|LABORATORIO CIRIACO DIEZ
|C/ GRAN VÍA DE SAN MARCOS, 3 - 2º C
|24001
|CASTILLA Y LEÓN
|PALENCIA
|PALENCIA
|LABORATORIO CALBO
|C/ LA PUEBLA, 8 BAJO
|34005
|CASTILLA Y LEÓN
|SALAMANCA
|SALAMANCA
|PUNTOLAB
|C/ POLLO MARTÍN, 16
|37005
|CASTILLA Y LEÓN
|SEGOVIA
|SEGOVIA
|CENTRO MEDICO LOS TILOS
|PASEO DE LOS TILOS, S/N
|40002
|CASTILLA Y LEÓN
|VALLADOLID
|VALLADOLID
|HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN
|C/ FIDEL RECIO, 1
|47002
|CASTILLA Y LEÓN
|ZAMORA
|ZAMORA
|LABORATORIO ANACLIN
|C/ SANTA ANA, 2 BAJO
|49006
|CASTILLA-LA MANCHA
|ALBACETE
|ALBACETE
|SANATORIO SANTA CRISTINA
|C/ PÉREZ GALDÓS, 7-9
|2003
|CASTILLA-LA MANCHA
|TOLEDO
|TOLEDO
|LABORATORIO VIRTUDES
|PLAZA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, 3 BAJO
|45004
|CASTILLA-LA MANCHA
|TOLEDO
|TOLEDO
|LABORATORIO RECIO
|C/ROMA Nº 5,LOCAL
|45003
|CASTILLA-LA MANCHA
|CIUDAD REAL
|CIUDAD REAL
|CENTRO MÉDICO ESTRELLA SOFIA
|CTRA. DE VALDEPEÑAS, 9
|13004
|CASTILLA-LA MANCHA
|CIUDAD REAL
|VALDEPEÑAS
|CLÍNICA SAMAR
|C/ CASTELLANOS, 52
|13300
|CASTILLA-LA MANCHA
|CUENCA
|CUENCA
|CENTRO MÉDICO MAGDALA
|C/ CERRILLO DE SAN ROQUE, 7
|16001
|CASTILLA-LA MANCHA
|CUENCA
|TARANCON
|CIMAR
|DOCTOR MORCILLO RUBIO 7 - 1º CENTRO COMERCIAL OASIS
|16400
|CASTILLA-LA MANCHA
|GUADALAJARA
|GUADALAJARA
|CLÍNICA EL CARMEN
|C/ VIRGEN DEL AMPARO, 5
|19001
|CATALUÑA
|BARCELONA
|BARCELONA
|LABORATORIO SARRO
|RAMBLA DE CATALUNYA, 120
|8008
|CATALUÑA
|BARCELONA
|BARCELONA
|CLÍNICA ERGODINÁMICA BARCELONA
|PASSEIG DE LA BONANOVA, 88
|8017
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|ARANJUEZ
|LABORATORIO CLINICO SANITARIO
|C/ CAPITÁN ANGOSTO Y GÓMEZ DE CASTRILLÓN, 30 - 1º IZQ
|28300
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|ALCALÁ DE HENARES
|LABORATORIO DR. GOYA
|VÍA COMPLUTENSE, 75 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
|28802
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|CLINICAS PRONATAL
|C/ JORDÁN 16
|28010
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|LACOP
|C/ CUESTAS ALTAS Nº 14 BJ -B
|28901
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|LABORATORIO MARIA EUGENIA FERNANDEZ DE VEGA
|C/ REAL VIEJA Nº 2
|28703
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|EUROFINS MEGALAB VALDERRIBAS
|C/ VALDERRIBAS, 71
|28007
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|EUROFINS MEGALAB LABORATORIO RIVERA FRANCO
|C/ JORGE JUAN, 104. ENTRADA POR MAIQUEZ Nº 2
|28009
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|EUROFINS ALFALAB INTERNACIONAL
|C/ NÚÑEZ DE BALBOA, 119
|28006
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|EUROFINS ALFONSO XII
|C/ ALFONSO XII, 42 - 1º
|28014
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|LABORATORIO BIOMETRIA ARROYO FONTARRON
|C/ ARROYO DE FONTARRÓN, 45
|28030
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MADRID
|CLÍNICA ERGODINÁMICA MADRID
|C/ CASTELLÓ, 98
|28006
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|MOSTOLES
|LABORATORIO DIEZ PEÑA
|C/ SIMON HERNANDEZ 39 LOCAL 4 , MOSTOLES MADRID
|28936
|COMUNIDAD DE MADRID
|MADRID
|PARLA
|EUROFINS MEGALAB SURLAB
|C/ RÍO GUADIANA, 1
|28980
|COMUNIDAD VALENCIANA
|CASTELLÓN
|CASTELLÓN
|LABORATORIO PILAR MARÍ
|PLAZA CARDONA VIVES, 4 BAJO
|12001
|COMUNIDAD VALENCIANA
|VALENCIA
|MISLATA
|EUROFINS ANALCLINIC
|CARRER DE L'EMPARRAT, 3
|46920
|COMUNIDAD VALENCIANA
|VALENCIA
|VALENCIA
|EUROFINS MEGALAB LABORATORIO MONTORO
|AVDA. BALEARES, 31
|46021
|COMUNIDAD VALENCIANA
|ALICANTE
|ALICANTE
|CENTRO DE FISIOTERAPIA CEFIRAM
|C/ AAIÚN, 21, LOCAL 12
|3010
|EXTREMADURA
|BADAJOZ
|BADAJOZ
|CLÍNICA LOS ÁNGELES
|AVDA. SANTA MARINA, 9a
|6005
|EXTREMADURA
|BADAJOZ
|ZAFRA
|CLINICA PARQUE VIA DE LA PLATA
|CTRA. DE LOS SANTOS, S/N
|6300
|EXTREMADURA
|CACERES
|CACERES
|CLÍNICA SAN FRANCISCO
|RONDA DE SAN FRANCISCO, 1
|10002
|EXTREMADURA
|CACERES
|PLASENCIA
|ANÁLISIS CLÍNICOS ADAME
|C/ LA MERCED, 7
|10600
|GALICIA
|A CORUÑA
|A CORUÑA
|LABORATORIO VICENTE RAMOS
|CUESTA PALLOZA, 3, 1º IZQ
|15006
|GALICIA
|LUGO
|LUGO
|LABORATORIO DR. VALENZUELA
|C/ OBISPO AGUIRRE, 22 BAJO
|27001
|GALICIA
|PONTEVEDRA
|PONTEVEDRA
|LABORATORIO DR. VALENZUELA
|C/ OLIVA, Nº 18 1º A
|36001
|GALICIA
|VIGO
|VIGO
|LABORATORIO DR. VALENZUELA
|C/ PRÍNCIPE Nº 33 3º E
|36202
|LA RIOJA
|LOGROÑO
|LOGROÑO
|LABORATORIO ERNESTO MADORRÁN
|C/ CALVO SOTELO, 6
|26003
|MURCIA
|MURCIA
|MURCIA
|LABORATORIO PREFASI
|AVDA.PRINCIPE DE ASTURIAS 21-22 BAJO
|30007
|NAVARRA
|PAMPLONA
|PAMPLONA
|LABORATORIO DRA. PILAR LARRAZ
|AVENIDA BAYONA, 24 1º B
|31011
|PAÍS VASCO
|VIZCAYA
|BILBAO
|LABORATORIO SAN PEDRO
|ATXUKARRO DOKTOREAREN KALEA, 10, 5º IZQ
|48011
|PAÍS VASCO
|GUIPÚZCOA
|SAN SEBASTIÁN
|RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DONOSTI
|C/ GRAN VÍA, 20 BAJO
|20001
|PAÍS VASCO
|ÁLAVA
|VITORIA
|ON SALUS
|C/ MANUEL IRADIER KALEA, 37
|1005
- Test antígenos
- PCR
- Coronavirus Covid-19
- Pandemia
- Coronavirus
- Canarias
- Enfermedades infecciosas
- Virología
- Epidemia
- Enfermedades
- Microbiología
- Medicina
- España
- Biología
- Salud
- Ciencias naturales
- Ciencia