Los PGE para reconstruir el país y proteger a las familias más vulnerables

Presentación de los datos y cifras de los PGE para 2.021 y su repercusión en la provincia, por parte del secretario general del PSOE de Jódar, José Luis Hidalgo, que ha estado acompañado por el senador José Latorre, en la Casa del Pueblo del PSOE local.

El primero, José Luis Hidalgo, explicaba la repercusión de los presupuestos en todos los ámbitos, siendo la ley más importante, de todos los gobiernos, que afecta y repercute a la vida cotidiana, al desarrollo, presente y futuro de nuestro país, “…Es el instrumento que hace realidad la política, que identifica a los gobiernos… Nos demuestran cual es la línea y la intención, verdadera, de cualquier gobierno. Son la prueba, más evidente, de que todos los gobiernos no son iguales, que no es lo mismo que gobierne la derecha a que gobierne la izquierda. En nuestro caso, que la austeridad es, absolutamente, contraria a las políticas sociales y al fortalecimiento del estado de bienestar social, que defiende, desde siempre el PSOE… En esta situación, extraordinaria, que provoca el COVID, la mayor crisis social, sanitaria y económica del último siglo, se hacen vitales para nuestro país… En esta situación no queda más que aprobar un presupuesto, sea como sea y costa de lo que fuere… La consecuencia de no aprobar un presupuesto es desastrosa, para la vida de los españoles/as. Sin presupuesto no hay recuperación, no hay fondos europeos, no hay ayudas, no hay auxilio para los que peor lo están pasando…”.

Lamentaba Hidalgo, la falta de apoyo de algunos de los partidos de la oposición, “… En estos momentos, tan extraordinarios, esto hubiese merecido del apoyo de todos los partidos políticos, todos a una, consenso. Lo entendemos todos, lo triste es que no lo entienden todos los partidos y a este gobierno le ha costado un gran esfuerzo descomunal, que se aprueben estas cuentas de salvación de nuestro país… No está bien la ausencia, la oposición destructiva que se ha hecho a estos presupuestos… Estos presupuestos hubiesen merecido del esfuerzo, la colaboración de todos los partidos políticos, o al menos de los que se consideran partidos responsables, de gobierno o estado…”.

Por último, el máximo responsable local del PSOE de Jódar destacaba que se trata de los presupuestos con mayor gasto social de la historia, que ha merecido la pena el esfuerzo“… Cerca de 300.000 millones de euros, el 53’7 %, con los mayores recursos que han existido para la sanidad pública, la dependencia, las pensiones, las becas o la lucha contra la pobreza infantil. Ha merecido la pena el esfuerzo…”.

El senador, José Latorre, los calificaba de excepcionales, que van a permitir transformar el modelo productivo, reconstruir el país y dotar de un escudo social para proteger a las familias más vulnerables, que huyen de las recetas del PP, de austeridad y recortes, “… Los presupuestos están fabricados para combatir la pandemia del coronavirus y que, por supuesto, huyen, absolutamente, de las recetas del PP, que siempre que han podido han establecido la austeridad y los recortes, como método para salir de las crisis económicas. Métodos que no sirven para salir de ninguna crisis, sobre todo a las familias más necesitadas… Son unos presupuestos para que nadie quede atrás…”.

Como datos llamativos Latorre incidía en los datos de inversión en educación, sanidad y protección social, “… Más de un 70 % lo que sube la inversión en educación, la mayor partida de becas de la historia, más de 2.000 millones de euros. Un plan de modernización de la Formación Profesional. Inversión para extender la escolarización de 0 a 3 años… En sanidad va a aumentar la inversión en un 75 %, 7.300 millones de euros. Más de 3.000 millones de euros para el Ingreso Mínimo Vital (IMV), 17.000 familias en la provincia de Jaén se están beneficiando ya, inversión que seguirá aumentando, para las familias que necesiten este recurso, para salir adelante, cuando ya no tengan ningún medio al que acudir… Y, por supuesto, nuestro compromiso con los pensionistas, las pensiones subirán el 0’9 %, las de carácter general y el 1’8 % las inferiores, no contributivas… Nuestro compromiso con la igualdad, por fin este año 2.021 unos 3.000 padres, en la provincia de Jaén, van a tener derecho a 16 semanas de permiso por paternidad… Vamos a incrementar, un 34 %, la ley de dependencia, 26.000 personas atendidas en la provincia de Jaén…”.

En cuanto a las inversiones tanto para Andalucía como para la provincia, el senador socialista, recordaba que estos presupuestos van a cumplir con la comunidad y la provincia, después de casi 10 años con presupuestos de gobiernos del PP, anunciaba un plan extraordinario de empleo, “… Van a invertir 50 millones de euros en un plan de empleo extraordinario para nuestra tierra… Nos hemos tirado 10 años reclamando al gobierno de Mariano Rajoy que trajera dinero a Andalucía… Va a haber una partida extraordinaria, de 13.500 millones de euros, que el Gobierno de España va a transferir a las comunidades autónomas, para que se pueda dedicar a sanidad, educación y políticas sociales…”.

Mención expresa hacía Latorre a la política en materia de impuestos, para poder hacer frente al mayor gasto social de la historia, “… Tenemos a la derecha y a la ultraderecha que dicen que no le gustan estos presupuestos porque suben impuestos. Subimos impuestos, si, claro que subimos impuestos, a todo aquel que gane más de 300.000 euros al año, que son muy poca gente, esa gente tienen que pagar más. Tiene que pagar más quién más gana y tiene que pagar menos quién menos gana, esa es la política social del gobierno el PSOE. Subimos dos puntos en el IRPF… Vamos a subir, también el impuesto del patrimonio, para todo aquel que tiene más de 10 millones de euros… Todo esto va a hacer que este país cuente con recursos adicionales, unos 4.000 millones de euros, que nos sirven para dedicarlos a los recursos públicos… ”.

La inversión en la provincia de Jaén, la calificaba de bastante razonable, unos 140 millones de euros, “… Es la inversión más alta desde el año 2.014, son 28 millones de euros más que presupuesto el gobierno del PP en el año 2.018. El presupuesto para la provincia de Jaén va a aumentar un 25 %, aún con las dificultades que provoca la situación por la pandemia…”.

Enumeraba los principales proyectos que incluyen inversiones en 2.021:

- Línea de alta prestación ferroviaria Jaén Madrid, 20,2 millones,

- Tramo A-32 (Torreperogil-Villanueva del Arzobispo), 50 millones, redacción proyectos hasta el límite con la provincia de Albacete,

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 11,4 millones,

- Ministerio del Interior para reformas para las comisarías de la Policía y cuarteles de la Guardia Civil en la provincia…

Preguntas

Sobre las inversiones para Jódar, le preguntábamos al Senador, por las que pudieran afectar a Jódar, pero no las llegaba a concretar, “… Nuestros esfuerzos inversores, salvo las obras que afectan al conjunto de la provincia, tienen que ser, fundamentalmente para las políticas sociales. La inversión de 3.000 millones en el IMV, ¿Cuántas familias, en Jódar, tendrían muchas dificultades para salir adelante, si no tuviesen ese IMV?. Muchas veces pensamos en los PGE, ¿Cuál es la carretera, el tren, el puente que me van a realizar? Y no nos damos cuenta que el 90 % de los presupuestos son para ayudar a la gente. Cuando damos los grandes datos, tenemos que extraerlos a los municipios… ¿Obras importantes para Jódar? Podría decir A-32 o una autovía, le miento si es así. Insisto, creo que las cuentas públicas están para proteger a la ciudadanía y el año 2.021 es para eso…”.

Le planteábamos la falta de complicidad que reclaman todos los partidos políticos, dependiendo si están en el gobierno o en la oposición, pero que nunca se da, “… El PSOE en Andalucía, desde el primer minuto, se ha ofrecido al Presidente de la Junta de Andalucía, sr. Moreno Bonilla, para pactar unos presupuestos que sirvan para la reconstrucción de nuestra Comunidad Autónoma… Lo que hemos descubierto, no es nada nuevo, es que el PP en Andalucía se ha echado en manos de VOX, de la ultraderecha, para pactar los presupuestos. Por tanto, predisposición del PSOE hacía el Gobierno de la Junta, si, pero es que, directamente, se han negado… Respecto a los PGE, nosotros hemos pedido el apoyo de todo el conjunto del Congreso de los Diputados. El PSOE no tiene ningún pacto con BILDU… La derecha insiste en que –El Partido Socialista ha pactado con BILDU-. Mentira, falso…”.

Por último, le preguntábamos por las afirmaciones desde el PP de Jaén, sobre la Iniciativa Territorial Integrada (ITI Jaén) - El PP de Jaén denuncia que el gobierno de Sánchez ha jugado con los jiennenses y “no habrá aportación extraordinaria para la ITI” -, aseguraba, al presidente del PP, Juan Diego Requena que va a tener que confesarse, porque mentir no está bien, “… Reclamo, al presidente del PP, que no falte a la verdad, que no se dedique a enturbiar la política, porque él piense que si a Jaén le va peor, mejor le va a ir al PP. El PP está tratando de armarse para luchar contra el gobierno de Pedro Sánchez, en algo que no tiene consistencia. Existe un compromiso del Gobierno de España con la ITI y la ITI está, lo que pasa es que para ejecutar el dinero que está previsto para la ITI, un poco más de 400 millones de euros (a partes iguales desde el Gobierno de España y de la Junta de Andalucía), tienen que presentarse proyectos que tienen que estar avalados por la Mesa de Gobernanza, que lidera la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía formó unas mesas, para tratar determinados proyectos, que solamente incumbían a la Junta de Andalucía. Cosa mal hecha, porque la ITI la gestiona la Junta de Andalucía y el Gobierno de España tiene que poner sus fondos. Pido al PP que no mienta a la ciudadanía, que no falte a la verdad. Lo que tiene que hacer es reunir las mesas, la mesa de gobernanza, animar a que se puedan presentar proyectos y esos proyectos serán presentados al Gobierno de España, que tiene el compromiso de poner la parte de sus fondos que son poco más de 220 millones de euros… Lo de enmarañar, lo de enturbiar, lo que está haciendo el PP, que dejen de hacerlo, de lo que se trata es de ayudar a la provincia de Jaén y para eso tenemos que trabajar y para eso la Junta de Andalucía tiene que convocar, de una vez por todas, la mesa de gobernanza, que es la que se dedica a aprobar los proyectos, para presentarlos al gobierno y que se pueda gastar ese dinero…”.