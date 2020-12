VOX, satisfecho con la respuesta del equipo de gobierno a sus propuestas para el presupuesto del Ayuntamiento

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Palencia ha valorado positivamente que algunas de las propuestas que han realizado a lo largo del año, hayan sido recogidas por el equipo de gobierno en el Proyecto de Presupuesto. Creen que es una muestra de su "disposición al acuerdo".

Algunas de esas medidas son las siguientes:

- Limpieza de los entornos del río Carrión:

A través de EDUSI existe un proyecto de actuación en la zona norte del río ya aprobado, entre las Huertas del Obispo y el puente denominado del "tren burra" por valor de 470.519,09 € y una propuesta de actuación entre en el tramo comprendido entre el Puente Mayor y el acceso al Parque de Santiago Amón en Palencia por 1.350.000 €. Ambas propuestas serán licitadas en el próximo ejercicio 2021

Además la empresa TRAGSA ha realizado un informe de actuaciones para recuperación fluvial de las riberas del río Carrión en su tramo urbano, con un presupuesto de ejecución por administración de 595.431,96 euros, dividido en varias actuaciones en distintos tramos del cauce.

Se ha aprobado una actuación de urgencia mediante un procedimiento de contrato menor para acometer la intervención en el tapón existente en el río a la altura de la Isla Dos Aguas producido principalmente por la caída de árboles. En el presupuesto de los próximos años figurarán partidas para la limpieza del cauce. , la propuesta de temporalización estará sincronizada con los proyectos dependientes de EDUSI.

- Intervención y Limpieza en diferentes puntos de la ciudad: El actual contrato con URBASER para la limpieza viaria ya recoge la mayoría los aspectos de la propuesta realizada por VOX, no obstante, para mejorar la efectividad y el control se ha dispuesto la creación de una plaza específica de un trabajador del ayuntamiento para el control de los contratos de limpieza, jardinería, etc, la contratación de la empresa Geprecon para realizar el control de calidad de la limpieza con cargo al contrato vigente, la limpieza de alcantarillas al menos una vez cada tres meses, limpieza de bancos, colocar en los contenedores de basura, plástico y cartón, pegatinas que con claridad indiquen las franjas horarias en que se pueden depositar los residuos o una campaña de concienciación de los dueños de mascotas que no retiren los excrementos de la vía pública y limpien con un pulverizador de agua con lejía los orines., entre otras

- Condiciones para la concesión de subvenciones. Las condiciones de concesión se fijarán en las bases de la convocatoria. Las subvenciones no específicas de Cultura, Turismo y Fiestas y Servicios Sociales se condicionarán en la convocatoria a las siguientes premisas: Número mínimo de 25 socios o a fijar en función del tipo de asociación/subvención, procedencia del presupuesto de la asociación, al menos un 25% del presupuesto no procederá del Ayuntamiento. Se estudiarán las bases de las convocatorias.

- Página web -Administración electrónica: El Servicio de Informática está procediendo a realizar el pliego de condiciones para la nueva página web del Ayuntamiento que facilite la administración y el contacto con los ciudadanos.

- Impuestos a la demanda: Cuando la nueva aplicación tributaria esté funcionando y lo permita, se incluirá en la Ordenanza Fiscal General un artículo referente al plan de pagos o pago a la carta de tributos municipales. Habría que estudiar la posibilidad de meter las PPCPNT (agua y basura) porque la gestión en voluntaria es de AQUONA.

Ahora VOX, está a la espera de conocer si sus últimas propuestas ya debatidas en la reunión mantenida con el Grupo de Gobierno, son acogidas para su inclusión en el presupuesto. Dichas propuestas pasan por un plan de embellecimiento de la ciudad, la apertura de una oficina del registro municipal e información en el Lecrác, el pago de intereses si se incumple la ley de morosidad, la creación y dotación de una plaza de letrado del Ayuntamiento, incremento de la partida para la promoción de comercio y hostelería con cargo a las economías que se produzcan en la partida de intereses ICO, o medidores de CO2 en los colegios.