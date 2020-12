Los hosteleros navarros piden la dimisión de Chivite e Induráin

La presidenta de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, Ana Beriáin, ha afirmado que las condiciones planteadas por el Gobierno foral para la apertura del interior de los establecimientos a partir del 17 de diciembre son "una locura" y ha asegurado que "ni siquiera vamos a llegar a cubrir los gastos fijos".

Tras ello, siendo muy crítica con la gestión del Gobierno de Navarra, Beriáin ha pedido la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y de la consejera de Salud, Santos Induráin. "No podemos seguir así, somos más del 7% del PIB, más de 20.000 familias que dependen de este sector", ha dicho.

En una rueda de prensa en el día después de que el Ejecutivo haya anunciado que permite la apertura de locales al 30%, Ana Beriáin ha afirmado que "la situación es terrible, porque Navarra es la comunidad con más restricciones de todo el Estado en la hostelería". "¿Por qué se sigue criminalizando desde el propio Gobierno a este sector y siguen empeñados en no abrirnos?", ha dicho.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería, María Ángeles Rodríguez, ha criticado que "Navarra sigue siendo la comunidad con las medidas más restrictivas para el sector, solo están cerrados los interiores de hostelería en Cantabria, Baleares y Navarra". "La reunión de ayer fue la gota que colmó el vaso, después de ser los primeros en cerrar todo indica que seremos los últimos en abrir. Decidimos levantarnos de la mesa. Vamos tarde con todo", ha asegurado.

Este sábado, a las 17.30 horas, los hosteleros navarros están llamados a una movilización en el Paseo de Sarasate de Pamplona

El sector de la hostelería reclamaba que la apertura de los interiores fuera con un 50% de aforo y no con un 30%, como finalmente ha decidido el Gobierno foral. Ana Beriáin ha afirmado que el planteamiento del Ejecutivo "no es una propuesta, es una imposición" y ha apuntado que "hay muchos establecimientos que no van a poder abrir".

María Ángeles Rodríguez ha reclamado "un cambio de equipos" en Salud para "incorporar profesionales con capacidad de planificación y con capacidad de trabajo conjunto entre diferentes, cosa que con el equipo actual se ha demostrado imposible".

Según las asociaciones de hosteleros, los datos del Ministerio de Sanidad reflejan que de los más de 19.000 brotes de Covid detectados en toda España, sólo 488 se corresponden con el ámbito social circunscrito a la hostelería.

Ana Beriáin ha pedido que "nos expliquen desde el Gobierno de Navarra por qué dicen que la hostelería cerrada evita muertes, es un mensaje que nos criminaliza y que hunde al sector". "Hemos perdido 3.000 empleos y más de 20.000 personas en este momento están empobrecidas y el empobrecimiento es falta de salud, pero parece que esto no preocupa al Gobierno de Navarra", ha asegurado.