Ningún abuelo sin felicitación por Navidad

Por culpa del coronavirus hemos tenido que distanciarnos físicamente de nuestros seres queridos. Las autoridades sanitarias nos piden que limitemos mucho nuestros contactos en estas fechas y puede que no podamos ver a nuestra familia. Van a ser momentos difíciles para todos y hay que buscar soluciones para que esta no se convierta en una de las navidades más tristes.

Se harán videollamadas, habrá encuentros al aire libre y también cenas muy reducidas y (esperemos) siguiendo todas las directrices sanitarias, pero sin duda alguna, en este asunto hay unos grandes perjudicados: los mayores.

En España hay 360.000 personas viviendo en residencias y el 60% de ellas no reciben visitas. Ya sea porque no tienen familia o porque la situación actual no permite esos encuentros. Por ello, desde la plataforma AdoptaUnAbuelo.org han pensado en todas esas personas y no quieren que se queden sin su felicitación. Por eso han puesto en marcha la iniciativa 'Una carta para un abuelo'. Hasta el 23 de diciembre, todo el que quiera mandar una carta a cualquiera de los abuelos que están en residencias del país, puede entrar en la web, rellenar un formulario y escribir una carta. A partir de ese momento, el equipo de 'Adopta un abuelo' se pondrá manos a la obra para hacerles llegar las misivas de desconocidos que seguro que serán una inyección de felicidad para todos ellos. Nos lo ha contado Aitana Méndez, portavoz 'Adopta un abuelo'.

Hasta el momento se han enviado más de 114.000 cartas, pero todavía quedan muchos mayores más sin felicitación, algo que puede cambiar con un pequeño gesto de cada uno de nosotros: escribir una carta.