Shinova: "Que nos vinculen a Aranda es un honor"

Han pisado tierras ribereñas pero, aunque les hemos pillado por banda, ha sido completamente imposible saber el motivo de su visita. Shinova, grupo de rock alternativo que tiene un ADN propio de Sonorama Ribera -donde triunfó- este lunes ha estado en Aranda, y no ha tenido reparo alguno para contar sus novedades visitando Radio Aranda Cadena SER. Gabriel de la Rosa y Erlantz Prieto, dos de los miembros del grupo, nos han acompañado en nuestro tiempo de radio.

"Necesitábamos pisar este suelo. Es casa. Tenemos muchísimas ganas de vivir otro Sonorama, es posiblemente el evento que nos cambió la vida y nos marcó los pasitos de una vida increíble. Aranda nos ha marcado, y que nos vinculen a este lugar para nosotros es un honor", explica de la Rosa.

Sobre cómo les ha afectado la pandemia y en qué les ha cambiado su día a día, el vocalista bromea. "Ahora falsificamos DNI y pasaportes", ríe. "No, la verdad que sufrimos una situación devastadora que nos tocó porque estábamos acabando la gira. Ese fue casi el fin de gira y era el momento agendado para empezar un nuevo disco, así que podría aún haber sido peor. Tenemos nuevo disco en febrero, y en ese momento buscamos como todos soluciones para poder ir de la mano hacia algo coherente con un sector que genera tantísimo dinero y tantas emociones, y que es tan importante para la sociedad. Tenemos que mirar hacia delante y trabajar, que es lo que está en nuestra mano", asevera.

Gabriel de la Rosa y Erlantz, en los estudios de Radio Aranda / Cadena SER

Su compañero de fatigas, Erlantz Prieto, repasaba su visita a Aranda. "Hemos estado en la ermita de la Virgen de las Viñas, y hemos bajado a una de las bodegas subterráneas", cuenta, antes de responder también a cómo ha sido este 2020 tan singular. "Ese tópico de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes lo hemos vivido por mil. Igual no estábamos bien acostumbrados pero todos los veranos estábamos tocando en festivales y de repente ha sido llegar a esto y sorprendernos. Vivimos escuchando música todo el día, no solo la nuestra por suerte, pero la música es muy importante y nos ha hecho salir de muchos pozos, y parece que esto es otra vida, pero han sido meses oscuros y duros", reconoce.

Sobre su nuevo álbum, Prieto cuenta que "hemos ido desgranando algunos temas, sacamos Ídolos, Palabras con L, Te debo una canción, y Puedes apostar por mí. Poco a poco estamos desgranando el disco que es muy especial para nosotros, puede sonar a tópico pero la verdad es que lo es, por todo lo que nos ha dado".

Y es que el disco ha mantenido con ilusión y alegría a Shinova. Gabriel no tiene reparo en contar cómo fue el tramo final de elaboración del disco, marcado por la pandemia. "No queríamos que la situación que vivíamos se impregnara en las canciones que sacábamos cuando estábamos en el confinamiento, esas canciones nos salvaron, nos animaron, y por eso le debemos tanto. Ese disco llegará a casa el 26 de febrero", explica.

Sobre la relevancia para Shinova de un festival como Sonorama Ribera que le ha dado todo a este grupo vizcaíno, no ocultan que volverán a estar "sea encima o debajo del escenario". "Es algo muy importante para nosotros, todos los que no hemos podido vivirlo hemos sentido que nos ha faltado de una manera que quizá no nos ha apsado con otros festivales, nos ha tocado algo muy personal. No faltará nunca Sonorama Ribera porque es parte de nuestras vidas", sentencian.

La charla al completo con Gabriel de la Rosa y Erlantz Prieto puede reproducirse en el audio que encabeza la información.