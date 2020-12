El Teresa Herrera sobrevive a la covid-19 y celebrará su 75 aniversario

El Teresa Herrera ha sobrevivido a la covid-19 y celebrará su 75 aniversario el próximo domingo con una vuelta a los orígenes, con finalidad benéfica y un homenaje al fútbol modesto coruñés.

El decano de los torneos amistosos se celebrará el domingo en el Estadio Abanca-Riazor entre el Deportivo y un combinado del fútbol modesto y, además, se disputará también la octava edición del torneo femenino, en este caso con el filial del Deportivo Abanca y el Victoria en un derbi coruñés.

En la presentación del torneo en el Palacio Municipal de María Pita, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se congratuló de que finalmente pueda celebrarse un torneo que meses atrás no veía posible.

"En un principio, nuestra intención era poder celebrar el torneo en fechas estivales, pero en agosto se produjo un cierre (por el coronavirus) y era inviable. Desde entonces, estuvimos trabajando, viendo diferentes alternativas, es verdad que dije que no se iba a celebrar, pero a la vez me daba mucha pena porque no se había cancelado nunca", explicó.

Con el "empuje" de la concejala de deportes, Mónica Martínez, el Ayuntamiento y el Deportivo le dieron "una vuelta" y la alcaldesa decidió que "había que intentar" mantener el Teresa Herrera este año.

El torneo, dijo, tendrá una "filosofía bonita, la de la solidaridad que caracteriza a esta ciudad, al club y el Teresa Herrera", ya que la recaudación será para entidades benéficas, y la "puesta en valor del fútbol modesto, que es la base", por lo que se mostró "encantada de rectificar" sus palabras de "hace unos meses y poder anunciarlo".

"Queremos mantener vivo el Teresa Herrera y volver a nuestros orígenes. La covid no puede con el Teresa Herrera, ni con el deporte ni con la ciudad. Este torneo significa mucho más que fútbol, es nuestra historia y forma parte de nuestra ciudad", reconoció.

El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, explicó que en verano hablaron con "grandes clubes" porque consideraban que el 75 aniversario tenía que ser "un partido importante", pero fue "imposible" conseguir un rival de entidad ya que el Real Madrid, el Atlético y el Barcelona tenían compromisos y por las "dificultades para viajar" de los equipos de fuera.

Así "surgió la gran idea del Ayuntamiento, de la alcaldesa, de darle esta salida importante" con un partido con el fútbol modesto coruñés. El dirigente blanquiazul recordó que en este momento solo pueden acceder a Riazor mil personas.