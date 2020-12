El presupuesto de la Diputación Provincial para 2.021 asciende a casi 270 millones de euros

Pasaba por nuestros estudios, en nuestro tiempo de Hoy por Hoy Jódar, el diputado responsable del Área de Servicios Municipales, el galduriense José Luis Hidalgo, para dará a conocer las principales líneas de inversión, con especial referencia a la repercusión en el propio municipio.

Hidalgo en primer lugar exponía las cifras a nivel provincial, para, posteriormente, entrar en el detalle por las diferentes áreas, finalizando con ejemplos de cómo afecta al propio municipio de Jódar.

En la exposición inicial confirmaba que, “…Se trata de un presupuesto consolidado de 269,9… CRECE 4,25 % respecto a 2.020 …Y podemos decir que es un presupuesto Expansivo pensados para contribuir a la reactivación económica de la provincia. Se trata de un presupuesto Valiente, muy social, inversor y generador de empleo. Una ventana de oportunidades para la dinamización económica, la lucha contra el reto demográfico.

Un presupuesto que recoge propuestas de alcaldes, sectores económicos estratégicos, empresarios y Consejo Económico y Social de la provincia… Este presupuesto contiene medidas que combinan la solidaridad y la cooperación, con políticas activas de empleo y estímulo de la inversión pública para la recuperación de nuestra provincia…”.

A continuación, el diputado explicaba las cifras por las diferentes áreas, la primera de ellas la de Empleo, a pesar de no ser competencia de la corporación provincial, “… Destina 11,8 millones de euros a políticas activas de empleo… Dejando claro que el empleo no es una competencia de la Diputación, lo mismo que no lo es de los Ayuntamientos, lo que se puede hacer es más atractivo el territorio, más llamativo para la implantación de empresas. Y he dicho “Dejando claro que el empleo no es una competencia de la Diputación” y esto es así, pero a raíz de la complicada situación que generó la crisis se ideó, se creó esta área y se destinaron parte de los recursos a la creación de empleo. Obviamente, esta nueva y grave crisis que supone la pandemia mundial requiere de la renovación de ese compromiso...”.

También incidía Hidalgo en el capítulo de inversiones, con un notable incremento en los últimos años, “… Es un presupuesto inversor. Contempla inversiones de más de 59 millones de euros.

Desde 2016 a 2021 las inversiones se han incrementado en un 30,42 %, han pasado de 45.337.000 a los 59.130.000 actuales.

Y ESTO SUPONE CREACIÓN DE EMPLEO. Si diputación invierte, hace obras, está generando empleo… Un presupuesto que incrementa la inversión pública y que paga puntualmente a las empresas…”

Inversiones que llegan a los ayuntamientos a través del Plan Provincial de Cooperación, “…Continúan las inversiones para los Ayuntamientos con el Plan Provincial de Cooperación de obras y Servicios de competencia municipal, dotado con más de 14 m.

Esto genera empleo en los municipios - Como generan las Obras, por ejemplo en nuestro pueblo (REFORMAS DE LA GUARDERÍA)…”

Otro de los retos que se afronta desde estas cuentas, según Hidalgo, es la lucha contra la despoblación de los municipios rurales, “… Unos presupuestos que, afrontan el despoblamiento:

- Colaborando con nuestros Ayuntamientos para prestar Servicios de Calidad a los ciudadanos.

INMENSO EL ABANICO

- Municipios que sin la Diputación difícilmente Servicios Básicos,

- No todos los municipios Camión Basura,

- Servicios de asistencia técnica y jurídica,

- Haciendo más atractivo nuestro territorio para así incentivar el empleo,

- Al igual que la agricultura y ganadería,

- El turismo rural o las inversiones en carreteras, obviamente las de titularidad provincial, que el próximo 2.021 ascenderá a 11.720,000,

- Con la promoción de nuestros productos, como es el caso del programa DEGUSTA JAÉN, para el cual queremos convocar a los empresarios y comerciantes de Jódar, a una reunión, para que se incorporen a esta iniciativa…”.

Mención expresa hacía al permanente apoyo al ACEITE DE OLIVA, y ponía el ejemplo de la Coop. Stmo. Cristo de la Misericordia con su aceite LA QUINTA ESENCIA.

- Fomento de Nuestra Seña de Identidad,

- Con un plan específico para su promoción,

- Con diversas acciones durante todo el año como pueden ser los PREMIOS JAÉN SELECCIÓN,

- Coop. Stmo. Cristo – uno de los ganadores,

- O el envío de nuestros aceites a 102 restaurantes con tres estrellas Michelin,

- Sin olvidar el premio internacional de cocina con aceite de oliva...”.

Destacaba Hidalgo, el compromiso de la Diputación con el Área de Bienestar social, “… Y por supuesto sin olvidarnos de quienes más lo necesitan:

La Diputación de Jaén es la diputación andaluza que más invierte en políticas sociales por habitante. Un Presupuesto para políticas sociales dotado con 72,29 millones de euros, sube un 11,47 % respecto a 2.020.

Esto, a través de la red de Centros de Servicios sociales comunitarios, que la Diputación Provincial sostiene para municipios menores de 20.000 habitantes, como es el caso de Jódar. Diputación Provincial presta el servicio de ayuda a domicilio Jódar tiene un importante número de beneficiarios de este servicio…”

También enumeraba otras colaboraciones en materia cultural y deportiva, con las que colabora con todos los ayuntamientos de la provincia, también con el propio Ayuntamiento de Jódar:

- Diputación colabora en la financiación de los Centros Guadalinfo – Jódar tiene uno.

- Qué decir de las actividades culturales, que por desgracia no hemos podido disfrutar este año, pero que ojalá vuelvan el próximo

- La Música Folk en Jódar,

- El Cine de verano,

- Prácticamente tras todas las actividades culturales.

O en actividades deportivas:

- Jódar puede presumir escuela de atletismo,

- Multitud de eventos deportivos a lo largo de todo el año..

Especialmente significativa la aportación de la Diputación en ayuda de las familias desfavorecidas. La Diputación Provincial ha aumentado esas ayudas para pagar la luz, para artículos de primera necesidad…. Otro ejemplo práctico beneficiado nuestro ayuntamiento…”

Por último, repasaba algunos de los proyectos concretos que el Ayuntamiento de Jódar va a afrontar en 2.021, con la colaboración de la corporación provincial, “… Hay cientos de ejemplos de cómo diputación y LOS PRESUPUESTOS DE DIPUTACIÓN, inciden directamente en nuestros municipios y en este caso en Jódar:

- Ampliación de la Planta de tratamiento – ya se han invertido 406.000 euro y en 2.021 se invertirán otros, prácticamente 400.000

- EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DEPURADORA (151.000) y obras complementarias para 2.021, 98.000,00 euros,

- PROYECTO TELEMANDO Y TELECONTROL DE NUESTROS SONDEOS Y DEPÓSITOS,

- JÓDAR HA SIDO INCLUIDO EN EL CONVENIO CON EL INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO – ESTUDIO AGUAS SUBTERRÁNEAS,

- RUTA DE LOS CASTILLOS Y DE LAS BATALLAS – CASTILLO

- JÓDAR VA A SER UNO DE LOS MUNICIPIOS DONDE SE PUEDAN REALIZAR JUNTAS DE ARBITRAJE – Una parte de mi responsabilidad es en materia de Consumo- Cuando hay una reclamación – se intenta resolver en una Junta Arbitral – Intermediarios… Se van a realizar en Jódar.

- DEGUSTA JAÉN – Tenemos productos de extraordinaria calidad, repostería, embutidos… Nuestros bares y restaurantes son ejemplo de buen comer, de buen tapear. Mi intención es celebrar, en cuanto la situación lo permita, una reunión con los profesionales de Jódar para que puedan incluir sus productos… en este programa DEGUSTA JAÉN, que tan buen resultado está dando en cuanto a promoción de lo nuestro.

- AÑADIR EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN, del cual se beneficia Jódar con más de 232.000 euros para el próximo año y que, ahora ya como ayuntamiento, decidiremos si lo dedicamos a GASTO CORRIENTE… o a obras, como es el caso de LA GUARDERÍA, incluida en el del año anterior…”.

Sacábamos a relucir el proyecto, que también incluye partidas en el presupuesto, para la puesta en marcha de los parques de bomberos en Sierra Mágina, “… En 2.006 se hablaba de estos parques de bomberos… Esto se decidió durante el equipo de gobierno de IU, pillo, también, algo en el gobierno de IU con el PP… Se ponen en los municipios que, en su día, pusieron el terreno a disposición de estos proyectos. Los proyectos se redactan de acuerdo a ese terreno que ya habían puesto esos ayuntamientos… Es su momento, el equipo de gobierno, de IU y el PP, no pusieron los terrenos para la construcción de ese parque de bomberos y otros ayuntamientos si los pusieron, les faltó tiempo…”.