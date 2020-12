Menorca endureix les mesures restrictives per la Covid

Menorca entra al nivell 3 d’alerta, com a mínim, fins al proper dia 28 de desembre.

Les noves mesures han d'ajudar a recuperar uns nivells d'incidència més segurs per Menorca, on des de feia mesos els indicadors s'havien comportat raonablement bé. Els nivells d’incidència varen arribar a ser molt baixos a inicis del mes d’octubre, amb una incidència acumulada a 14 dies de només 20,34 casos per cada 100.000 habitants. Però la taxa de contagis s’ha anat incrementat de forma progressiva i, durant les dues darreres setmanes, ha experimentat un empitjorament molt significatiu. Així, ha passat de tenir una IA14 de 100 casos per 100.000 habitants a una IA14 de 153 casos per 100.000, el que representa un increment del 53 %. A més, per primera vegada en més de 3 mesos supera els 150 casos per 100.000 habitants.

D’altra banda, la taxa de positivitat se situa en un 4,02 %, encara per damunt del 3 %, que és el llindar per damunt del qual el Centre Europeu de Prevenció i Control de la Malaltia considera que un territori es troba en situació de risc.

Quant a la taxa de reproducció, que és un paràmetre que mesura quantes infeccions noves es poden generar de mitjana a partir d’un sol contagi (per damunt d’1 indica creixement), a Menorca es situa en 1,6, mentre que per al conjunt de les Illes es situa a 1,12.

Pel que fa a la incidència en el grup de majors de 65 anys, durant la darrera setmana s’ha observat una lleugera disminució tot i la tendència a un increment de la incidència en la població general. Així, la incidència acumulada a 7 dies en aquest grup de població ha passat de 51,56 a 45,12 per 100.000 habitants. El número d’usuaris de residències de majors positius només s’ha incrementat de forma poc significativa.

Cal dir que, a Menorca, l’augment de contagis s’ha traduït també en un increment de la pressió assistencial, i en la darrera setmana s’ha duplicat el número de pacients COVID-19 hospitalitzats, que ha passat de 5 a 10 (7 a planta i 3 a UCI).

El Govern ha exposat aquestes dades durant la reunió, a la qual han assistit també, la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, i l’assessora tècnica del Govern per a la COVID-19, Marga Frontera. També hi han participat el president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), Antoni Salas, i el director general de Cooperació Local i Patrimoni del Govern, Xesc Miralles.

Atesa l’evolució dels principals indicadors, i a l’espera de l’informe definitiu del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses, la presidenta Armengol ha avançat que la consellera de Salut i Consum proposarà dilluns en el Consell de Govern el canvi de nivell per a Menorca. Una vegada aprovat, romandrà vigent fins el 28 de desembre.

El canvi de nivell suposarà mesures més restrictives, com la reducció de 10 a 6 el nombre de persones a reunions a espais exteriors, o la reducció dels aforaments dels bars i restaurants en funció del nivell de risc que hi tenguin associat, i de l’aforament a llocs de culte o d’activitats culturals.