Se acabó la "pesadilla" de Pol Pacheco

Pol Pacheco, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida que este miércoles reaparecerá tras haber cumplido una sanción de 13 partidos, ha afirmado que ha pasado "una pesadilla" y que ha sentido "mucha impotencia, dolor y rabia" y ahora quiere "volver a disfrutar de lo que tanto me gusta, el fútbol sala".

El ala barcelonés de 26 años y que llegó al club la pasada temporada procedente del Industrias Santa Coloma aguarda el partido que el conjunto grana disputará dentro de dos días ante el Fútbol Emotion Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala, el cual comenzará a las 20 horas en el Palacio de los Deportes de Murcia, tal y como confirmó en SER Deportivos Región de Murcia la pasada semana.

Pacheco, quien no ha debutado todavía esta temporada ni en la Liga ni en la Copa del Rey, conoció a comienzos de octubre la suspensión que le impuso la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por no haber pagado en su momento 3.000 euros a su anterior agente, un dinero que finalmente acabó abonando.

"Ya ha pasado esta pesadilla que me lo ha hecho pasar mal y estoy con muchas ganas y habiendo trabajado mucho. Estoy deseando volver a competir, ayudar al equipo y, sobre todo, ganar", ha comentado ya pensando en el compromiso frente al Fútbol Emotion Zaragoza.

"He sentido mucha impotencia, dolor y rabia. La gente me decía que era una barbaridad y que me quitarían partidos, pero he tenido que cumplir los trece y han sido tiempos difíciles, la verdad", ha seguido comentando.

Para el catalán "será como un debut" y tiene claro lo que quiere, que es "volver a disfrutar delo que tanto me gusta, el fútbol sala".

"Está siendo una liga complicada e igualada y yo estaba muy bien y con confianza tras una buena pretemporada. Ojalá que sea una piedra en el camino para luego poder dar el gran salto. Espero aportar lo que el equipo necesita de mí", ha proseguido.

"Durante todo el tiempo que esté en la pista me dejaré la vida y no veo la hora de que llegue el miércoles", ha manifestado al tiempo que ha admitido que estas semanas le han servido para "darme cuenta de quién ha estado a mi lado, de verdad, mi familia, mi chica y todo el mundo que me quiere y mi grupo de representantes, al cual valoro, así como el club, que se ha portado de diez conmigo y me ha ayudado en todo lo que me hacía falta".

El de Barcelona espera dar su mejor nivel, ese que empezaba a mostrar en una pretemporada en la que fue el más destacado de la plantilla dirigida por Diego Giustozzi.

"El pasado fue un año con muchas lesiones y luego con la pandemia y, cuando se estaba viendo mi mejor versión, llegó este palo tan duro. Había dos caminos: lamentarme o prepararme para llegar mejor y creo que vuelvo en mejores condiciones y que será un gran año. Espero grandes cosas como ser un buen fichaje en el mercado de invierno para el club", ha declarado.

Además, ha hecho alusión al duelo de rivalidad regional de la próxima semana ante el Jimbee Cartagena. "El derbi es un partido muy bonito de jugar, necesitamos empezar con una buena dinámica y los resultados tienen que llegar", ha afirmado Pol Pacheco, quien está de enhorabuena tras unos meses especialmente complicados para él.