Los familiares de residentes solicitan el levantamiento de las medidas "absolutamente restrictivas"

Familias de personas residentes en centros de mayores y en centros de discapacidad solicitan el levantamiento de las medidas absolutamente restrictivas, dicen, impuestas a los residentes. Denuncian que con la vuelta a cierta normalidad se están vulnerando los derechos de estas personas.

"Entendimos las medidas restrictivas que se implementaron al principio de la pandemia para hacer frente a una situación novedosa y compleja. Sin embrago después del verano y de retomar cierta normalidad en la vida diaria, el 2 de octubre se volvieron a impedir las salidas y las visitas a las personas residentes. Han sido meses muy duros y dolorosos para las personas en residencias que siendo autónomas quieren seguir teniendo una vida digna como el resto de la población. En esta situación pensamos que se están vulnerando los derechos de estas personas a las que se les impide la movilidad, por supuesto con las restricciones y las medidas de seguridad que se exigen al resto. La gran mayoría de residentes dependientes también han visto restringida la necesidad más básica e importante en los últimos tiempos de la vida de la persona, la cercanía, el afecto y la compañía de los que le quieren. Lo que hemos estado pidiendo era respeto a los derechos fundamentales, así como mecanismos de prevención; es decir, acceso a pruebas y a los equipos necesarios·.

Respecto a las visitas y las salidas en los centros residenciales retomadas el pasado 26 de noviembre, aseguran que "Esto resulta cierto con muchas matizaciones". "Desde el día 26 de noviembre, se han retomado las salidas, pero de manera muy limitada, ya que se permiten las salidas al médico, a realizar trámites administrativos y para el acompañamiento del fin de la vida de familiares; salidas que ya estaban contempladas, desde el principio de la Pandemia. Además, en algunos centros, que no en todos, sí se permiten salidas, pero únicamente una hora a la semana".

Asimismo, admiten "un margen de días comprensible y razonable de adaptación, pero no admitimos que sigan pasando las semanas y la situación siga siendo la misma para ellos, mientras que para los demás se recuperan mayores parcelas de autonomía".

"Tampoco es la solución habilitar espacios al aire libre adyacentes a las instalaciones de los centros, o salidas en grupos de residentes a pasear veinte minutos, por cuanto esto no es sino seguir limitando el derecho a la autonomía de las personas y su derecho a la libre circulación, constitucionalmente garantizados", señalan.

Si bien están de acuerdo en que se les va a permitir la salida en Navidad, reivindican este derecho de manera permanente, y no aislada y excepcionalmente por tratarse de estas fechas. "No obstante, no resulta aceptable que a la vuelta del permiso navideño, se les someta a un nuevo aislamiento dentro del propio centro para asegurar la ausencia de contagio, dado que existen otras vías, como la realización de PCR internas a personal y residentes en los días subsiguientes a su vuelta, que no supongan encerrarles aún más".