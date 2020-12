La relación entre profesores, padres y alumnos

Nuestro tiempo de 'Escuela de Padres' este martes ha comenzado con una fabulosa propuesta, en la que hemos repasado la historia de Pigmalión y Galatea, como punto de partida junto a nuestras dos pilares, Pilar Vicario y Pilar Fernández, para poder repasar la potencial influencia que ejerce lo que nosotros creemos sobre una persona en su rendimiento. Esto engloba en el mundo estudiantil no solo a los alumnos, sino también a los padres y profesores.

"Este efecto Pigmalión no solo se muesra con los alumnos, también en nuestra relación con los padres funciona. Y aunque no nos demos cuenta, a lo largo del día nos comunicamos constantemente. Si nosotros entramos tranquilamente en las clases siempre con un sentido positivo, al final esto se puede decir que es una profecía autocumplida, todos esperamos y cumplimos, y funcionamos mejor los humanos cuando nos dan a entender que tenemos mucho que aportar, y que lo que hace sirve y es valioso. Y esto ayuda a los padres o a los profesores cuando nos vemos un poco abajo", explica Fernández.

Pero, ¿cómo gestionar como padres cuando detectamos que se quejan del trato, la forma de explicar de los profesores, y no es algo caprichoso?. "La regla de oro es no transmitir desconfianza al alumno sobre al profesor, su autoridad no se discute. No es un tema de que confíes o desconfíes, es un tema de soluciones. Primero escuchamos, y cuando conozcamos un poco lo que pasa, puede ser que el chico tenga razón o ninguna. Petición tanto a padres como a profesores de la humildad y la necesidad y las ganas de aprender, entre ambas partes. Nosotros tenemos que acompañar a los hijos y darles a entender que estamos con ellos", añade Vicario.

Por tanto la clave es canalizar la inquietud, ante lo que puede ser el simple error de cómo ha llegado un problema. "Es muy conveniente en la educación del proceso de parafrasear, siempre es importante preguntar un 'has querido decirme esto, esto y esto', es decir, comprobar si lo que hemos interpretado es lo que quiere decirnos la otra persona. Ya las leyes educativas han insistido en todo el tema de la vinculación profesor-tutor. Nadie pide nada raro cuando un padre o alumno quiere hablar con un profesor. Esto está legislado y hay días para ello", apostilla Fernández.

Pero, ¿y si nuestros hijos nos reclaman que no acaban de conectar con el profesor? ¿Es recomendable que el alumno hable con él o no? "Siempre tiene que explicar con respeto, claridad y sinceridad al profesor lo que le pasa. Y los padres tenemos que estar atentos de cómo ha ido esa comunicación. Nos podemos quejar, saber la queja y el por qué es importante que se exprese. Es impotante que el alumno lo diga pero recuerdo, el padre acompañando porque el profesor puede estar equivocado; la humildad y las aganas de aprender nos puede fallar, la comunicación nos puede fallar y a veces el padre tiene que tener ese diálogo", sentencia Vicario.

La charla al completo de nuestro tiempo de 'Escuela de Padres' puede reproducirse en el siguiente audio.