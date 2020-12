La crisis del covid-19 se ha dejado notar ya en muchos sectores que se han visto afectados, como es el caso de la hostelería. La sociedad se transforma a la par que lo hace su economía, a raíz de un virus que ha paralizado muchas actividades con todas las consecuencias que se derivan. Pero, ¿qué pasa con la construcción? ¿En qué medida esta crisis ha afectado a los alquileres? ¿Y a las ventas? Es lo que precisamente hemos repasado este martes con Rubén Madrigal, de Hunter Properties.

"Va por partes. Es una situación nueva pero los de este sector ya llevamos años vacunados. El producto se diferencia y eso se nota. De base ha bajado el número de compraventas y también evidentemente el precio, y seguirá bajando por todo lo que aún queda por llegar. Hay que ver cómo queda la situación económica. La situación es a la baja, pero no soy pesimista, se está vendiendo bien y tampoco hemos de ser derrotistas", apunta.

Donde sí se ha notado más la crisis, evidentemente, es en los locales comerciales. Los que ya están en alquiler, han tenido que adaptarse. "Ahí sí hay más pesimismo. Con cuentagotas y renegociando los alquileres, quien no lo haga se quedará sin inquilinos. Muchos están acostumbrados a otros tiempos y no se han dado cuenta de que la situación ha cambiado y va para largo. Ahora se paga entre un 70 y un 80% de lo acordado al inicio de la pandemia, y eso es lo inteligente. En cuanto te sales de las calles comerciales ahí no hay utilidad, suelen quedar para garajes o trasteros", apunta Madrial.

Pero yendo al punto fuerte, ¿cómo se han visto afectados los alquileres y ventas en Aranda? "Los alquileres han estado muy parados, hemos llegado a tener hasta 20 pisos en cartera, pero era porque la gente teletrabajaba. Y sin embargo en el último mes se ha activado bastante, y hay movimiento. En enero yo creo que se adelantará más. Ha podido bajar 50 euros más, algo pero no mucho. Y la venta se ha diferenciado. La de locales sí lo estamos haciendo pero a precios muy bajos, y en viviendas se ha disparado la venta de unifamiliares, hasta el punto de que algunos precios han subido. El piso nuevo se mantiene, no ha tenido gran rebaja, y el piso de segunda mano que lleva reforma está atascado. Cuesta darle salida", reconoce.

El gerente de Hunter explica el por qué de este boom de casas unifamiliares. La gente al estar cerrada en pocos metros se ha dado cuenta de las deficiencias que tiene su casa. Quizá terraza no sea tanto el paso por el clima tan radical que hay en Aranda, pero en las casas unifamiliares sí hemos visto un incremento importante; es lo que más se está vendiendo ahor", especifica.

Y ante esta situación, ¿quién tiende a buscar vivienda ahora? "Nos estamos centrando en esa gente de entre 35 y 40, con estudios, que han vivido en casa de sus padres y han ahorrado, pero tienen puestos con grandes ingresos y les ves ahora con 40 años empezar a buscar familia y buscan vivienda unifamiliar grande", apostilla Madrigal.

¿Y qué se espera del futuro? "Soy optimista, es trabajar más y ganar menos, pero hya gente mucho peor. También surgen muchas oportunidades, y por como somos en Hunter han crecido muchas opciones, nosotros por ejemplo hemos vendido durante la pandemia seis edificios que un año antes no había forma de vender, y yo creo que nos queda hasta marzo de pasarlo mal. Ahora hablando con el propietario se negocia más, tanto el que compra como el que vende. Y respecto al tipo de vivienda, con el nuevo PGOU hay muy pocas viviendas unifamiliares contempladas, con lo cual como es lo que ahora busca la gente, el gasto seguirá subiendo. El mercado suele ir por otro lado a lo que marca el PGOU", concluye.

En el audio que encabeza la información puede repasarse al completo la entrevista que manteníamos este martes con Rubén Madrigal.