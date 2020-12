Adrián Barbón: "Las restricciones han funcionado"

El presidente Adrián Barbón ha valorado los datos de la COVID 19 en Asturias a día de hoy. Una valoración que le ha llevado a hacer varias reflexiones, entre ellas que las medidas sanitarias impuestas por su gobierno han funcionado, incluidas las más duras que han supuesto el cierre de sectores como la hostelería por más de un mes. Ha destacado que el objetivo era contener la pandemia y evitar que el pico máximo de casos alcanzara los niveles de otras comunidades, algo que, según ha señalado el jefe del ejecutivo, se ha logrado. A la vista de los datos de la pandemia a día de hoy el presidente del Principado asegura que "las restricciones han funcionado"; y que con ello, teniendo en cuenta las particularidades de la población asturiana, especialmente vulnerable por el envejecimiento "se han salvado cientos de vidas".

Preguntado por las contradicciones políticas que pueden confundir a los ciudadanos, con motivo de esas declaraciones del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, llamando a la gente a salir a la calle a consumir, y la posterior publicación en redes sociales por parte del propio Barbón de fotografías de aglomeraciones en la ciudad este fin de semana, el jefe del ejecutivo no ha querido polemizar y se ha limitado a llamar a la "prudencia", como ha hecho siempre, ha dicho, defendiendo la coherencia de su discurso a lo largo de toda la pandemia, y añadiendo que "cada uno debe hacerse responsable de sus declaraciones". Quien sí le ha contestado esta misma mañana ha sido Canteli que ha dicho que él mismo salió a la calle, igual que el presidente, y que si ellos pueden como no van a poder hacerlo los demás ciudadanos. El alcalde de Oviedo ha señalado además que en Oviedo hubo las mismas aglomeraciones que en el resto de ciudades asturianas, y que la gente mantuvo el orden y cumplió las medidas sanitarias. Por último Alfredo Canteli ha vuelto a animar a los ovetenses a "vivir la Navidad en la calle, porque quedandose en casa no ayudamos a la ciudad".