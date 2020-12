Dimite en Tudela el concejal de Izquierda Ezquerra Javier Gómez Vidal

El concejal de Izquierda Ezquerra en el Ayuntamiento de Tudela, Javier Gómez Vidal ha presentado su dimisión alegando motivos laborales, "estoy a cargo de una empresa pequeña y me es imposible llevar las dos cosas. Para ser concejal, aunque sea en la oposición, hay que estar al pie del cañón y me es imposible llevar los dos cometidos" asegura Gómez Vidal en los micrófonos de la SER.

La suya es la tercera renuncia en las filas de Izquierda Ezquerra Tudela en el año y medio de esta legislatura. Primero fue Eneko Larrarte, que dejó el puesto en septiembre de 2019, después de las elecciones, para ser designado Director General de Vivienda del Gobierno foral en la consejería de José Mª Aierdi (Geroa Bai) y hace exactamente ahora un año, en diciembre de 2019 dejaba su acta de concejal David Martos, también por motivos laborales.

Gomez Vidal entró como independiente en Izquierda Ezquerra en el año 2015 y esa legislatura fue concejal de Cultura del Ayuntamiento, "el reto era muy interesante, recomiendo a todo el mundo que esté al servicio público porque la mirada se te abre y conoces Tudela desde otra perspectiva y cómo funcionan las cosas" asegura.

"Sintiéndolo mucho porque yo me había comprometido lo tengo que dejar" señala a la vez que agradece a todos los compañeros que le han acompañado en sus labores, "hago un balance muy positivo, he conocido a mucha gente interesantísima, he aprendido muchísimo, he vivido cosas que en una vida normal no haces. Me habré equivocado muchas veces pero habrán sido fruto de la inconsciencia pero no de haberlo hecho a sabiendas. Pido disculpas y perdón si ha habido cosas que he hecho mal".

En el próximo pleno del 21 de diciembre se hará efectiva la dimisión, le sustituye en el cargo, Emilio Ruiz López, afiliado a Izquierda Unida, trabajador de la empresa Nano Automotive de Tudela y que ocupó el número 11 de la lista. Le hubiera tocado a Miguel Carasusán, número 10, arquitecto en la oficina de Nasuvinsa y de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas en Tudela, pero ha renunciado,

Las reacciones a su dimisión no se han hecho esperar, el alcalde de Tudela Alejandro Toquero le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales, "desearle suerte a Javier Gómez Vidal y darle las gracias por su trabajo hacia la ciudad durante su tiempo de concejal. También darle la bienvenida a Emilio Ruiz. Es de agradecer siempre a todo el que destina esfuerzo, tiempo y dedicación al servicio público" asegura Toquero, para quien Gomez Vidal también ha querido dejar un mensaje "desde el cariño y el respeto, sabiendo que las cosas son muy complicadas, por favor tenéis que tener en cuenta a las personas y escucharlas, es necesario ya que se toman decisiones que influyen a mucha gente, hay foros pequeños de gente muy diversa que también hay que tenerlas en cuenta" reconoce.

Palabras de agradecimiento también por parte de Olga Risueño, portavoz de IE en el Ayuntamiento: "gracias, compañero. Ha sido un placer compartir estos años contigo; sé que seguirás estando cerca, pero a veces, es imposible cumplir con todo lo que se intenta abarcar. Y aunque sea de otro modo, sé que seguirás a nuestro lado. Yo, sin lugar a dudas, me quedo con los 4 maravillosos años en los que Tudela tuvo un grandísimo concejal de cultura, súper activo, que se dejó el alma cada día y que dio todo por Tudela" ha escrito Risueño en la red social Facebook.