Sanidad alerta del "ligero" repunte de contagios detectado en Aranda

Continúa lento pero sin pausa el incremento en el ritmo de contagios que se están produciendo en Aranda desde hace poco más de una semana. Un proceso que ya ha llamado la atención de la Consejería de Sanidad cuya titular ha advertido que esta situación aún no es preocupante, pero pide a la población reforzar su compromiso con las medidas de protección. La titular de este departamento, Verónica Casado, advertía que “estamos observando también un ligero crecimiento de casos en los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Palencia. No son crecimientos significativos pero rogamos a todos sus vecinos que extremen las medidas de prevención en estos días.”

El dato que está dando la voz de alarma sobre el incremento en el ritmo de contagios es la incidencia acumulada en los últimos siete días, que este martes, por tercer día consecutivo, supera la mitad de la acumulada en 14 días, lo que es un indicador de una tendencia al alza. Los datos actualizados de SACYL reflejan para Aranda una incidencia acumulada de 246,53 casos por 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, y de 173,48 en los últimos siete días. El dato más positivo es que la trazabilidad de los casos alcanza el 78.95% de los casos (la “nueva normalidad” está en superar el 80%) lo que significa que se ha podido rastrear la mayor parte de los nuevos contagios. Todo parece indicar, por tanto, que estas cifras están muy condicionadas por el brote aparecido en la residencia de mayores Virgen de las Viñas, donde hasta hace una semana se habían detectado 21 contagios. Este brote también ha repercutido en la asistencia hospitalaria, dado que de los nueve pacientes covid ingresados en el Santos Reyes cinco proceden del centro residencial, mientras que uno más está hospitalizado en la UCI del HUBU. En esta unidad de críticos del hospital burgalés siguen otros seis pacientes covid que han sido derivados desde la Ribera del Duero. Otros cuatro más se encuentran en planta del HUBU. La buena noticia en relación a la pandemia está radicada en Roa, que lleva ya cuatro días con indicadores que la sitúan en la “nueva normalidad”

En cualquier caso la consejera de Sanidad ha vuelto a insistir en la importancia de reforzar la responsabilidad personal porque, igual que de momento se están levantando restricciones a medida que mejoran los indicadores, pueden volver a imponerse si empeora la situación. Una advertencia que cobra especial importancia con la cercanía de las fiestas navideñas y los riesgos que puede conllevar el aumento de contactos sociales. Aunque Casado ha indicado que la normativa que regirá esos días en Castilla y León es, en líneas generales, la acordada para todas las comunidades en el Consejo Interterritorial ha anunciado que en próximas jornadas se anunciarán algunas medidas específicas.

En cualquier caso, preguntada por el concepto de “allegado” y ante la dificultad de definir esta figura, Verónica Casado ha apelado a la sensatez, la prudencia y el sentido común. “Un allegado puede ser aquella persona con la que ya he cenado y he comido en navidades previas o con quién me he reunido en navidades anteriores. No hay ninguna otra aplicación: tenemos que ser nosotros mismos muy restrictivos con ese con ese concepto, sin esperar a que nadie nos defina lo que es”. A modo de ejemplo Casado ha explicado que “un allegado no es un primo al que no veo nunca, que de repente quiero sentar en mi mesa. Eso no es. Un allegado es esa alguien que sin tener vínculo cercano es una persona con la que habitualmente me relaciono. Yo quiero hacer un llamamiento a la coherencia y a la prudencia de todos nosotros. Tenemos que intentar no mezclar unidades convivenciales” insistía. “Debemos intentar mantener todas las medidas de restricción social. No es lo mismo, evidentemente, un abrazo que ver a alguien a través de una pantalla, pero podemos seguir viendo a nuestros allegados y muchos de nuestros familiares de manera virtual. Estas navidades tienen que ser distintas, nos tenemos que proteger y tenemos que evitar en todo tipo de aglomeraciones porque es la única manera que vamos a tener de evitar una tercera ola. Es un compromiso que tenemos que tener todos nosotros con nuestra propia salud.”

Aunque la consejera de Sanidad ha vuelto a repetir que la mejor recomendación de cara a las fiesta navideñas es evitar al máximo los contactos sociales y encuentros familiares también ha ofrecido una serie de consejos para minimizar los riesgos de contagios en caso de organizar celebraciones: “Evitar toda cita innecesaria o valorar encontrarnos encontrarnos con amigos y familiares de manera virtual. Si preparamos comidas o cenas pensar en menús que no se compartan. Elegir siempre la habitación más amplia y mejor ventilada de nuestras casas cuando organicemos la mesa. En las comidas y cenas, si tenemos espacio, no debemos enfrentar a los comensales, sino que los debemos de situar de manera alterna, de forma que enfrente no haya una persona que, mientras está comiendo, pueda estar emitiendo virus, y en este caso coronavirus.”

Casado también ha recordado la regla de las 6 ‘emes’: metro y medio, manos su lavado correcto, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social y “me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho”.