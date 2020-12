Todo preparado para Clikers, los premios de programa Click and roll, de LOS40

Click and roll, música y redes, el programa de LOS40 Canarias que presentará por primera vez CLICKERS, su gala de entrega de premios anuales, mañana jueves, día 17 de diciembre, en el Edificio Miller de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 19:30 h., ha anunciado en el programa de esta semana los artistas ganadores de la primera edición, después de seleccionar las 50 mejores propuestas musicales y artísticas de la temporada 2019 – 2020. La semana pasada ya había adelantado el primero de los premiados, el relativo a la trayectoria –Mucho Gofio- otorgado al grupo Efecto Pasillo.

En la categoría donde se han seleccionado los artistas considerados los mejores del año, denominado Premio Chacho, el ganador ha sido el artista de Lanzarote, El Vega Life. Junto a él, habían sido nominados por el desarrollo de sus carreras en la temporada pasada, los grancanarios Efecto Pasillo, Tutto Durán, Dasoul y la tinerfeña Sara Socas.

El ganador de la categoría Agüita Papi (artista revelación), donde destacan los artistas más jóvenes en la industria que han sorprendido por la fuerza con la que han arrancado sus carreras, fue El IMA. El inmenso trabajo en su desarrollo, le ha servido a este artista para imponerse a otros nominados que también habían sorprendido por la fuerza con la que han aparecido en el panorama musical: Kidd Guetto, Mel Omana, Della Du y la ganadora de la Voz Kids, Irene Gil.

Chiquito Temazo (premio Clicker a la mejor canción) recayó en la colaboración entre Efecto Pasillo y la banda peninsular Sinsinati, Similares. El tema ocupó además las listas musicales más importantes del país. En esta categoría, también fueron seleccionados los trabajos de Cabana, nominado por la canción Kamikazes; la tinerfeña Laura Low, que sorprendió con su Muchacha; el tema Take it over, facturado por Annuki ft Jay Correa y Tarde o temprano, de la reconocida Ana Guerra.

El mejor disco, categoría Te la Mandaste, fue Dosis, del grancanario Dasoul, que ha protagonizado uno de los regresos a la escena musical más espectaculares de la pasada temporada. Junto a su disco, le acompañaron como nominados otros trabajos discográficos que sorprendieron: Habitación 828, de Said Muti; Moonlight922, de Cruz Cafuné; Libertad, Agoney y Desde la luz, de los tinerfeños Mento.

El mejor video de la temporada, también tuvo su categoría, Nos Vemos, y en ella estuvieron seleccionados los artistas Cintia Lund y Digital 21 por el trabajo hecho con En el aire; Eva Ruiz y el clip de Lo prefiero, dirigido por Nico Leonardo; el aclamado Black, de Agoney,.dirigido por Frankie de Leonardis; Don Patricio y Mozart La Para, con el trabajo dirigido por Jorge R. Preciado para su hit, Pa toda la vida. El ganador fue uno de los artistas canarios con mayor desarrollo en los últimos años: Maikel Delacalle con el video de Fugitivo, dirigido por el doblemente premiado Saot ST.

El director Saot ST se alzó con otro galardón: Se Dijo (mejor proyecto) por su trabajo documental Piélago. En esta categoría también fueron seleccionados Taifa Alternativa (Anti-Programa De Folklore), de Fran Baraja; La Cama (Teatro), de la compañía Abubukaka; Grasa (Serie), de David Sainz y el festival Rock & Books, un proyecto impulsado por la Biblioteca Insular de Gran Canaria.

Vamos Niño, categoría que selecciona el mejor directo de la temporada, seleccionó la Gira Subiendo Al Cielo, de Última Llave; la Gira Golosinas Aniversario, del cantautor Pedro Guerra; la Gira Habitación 828, de Said Muti; - Diez Tour, de Efecto Pasillo y los jovencísimos ganadores Adexe Y Nau, con su Indiscutibles World Tour.

En la parte de los premios especializados, el galardón de Mojo Rojo (artista urbano) fue a parar al artista y productor Danny Romero, después de una reñida selección de artistas canarios en un género que presume de ser el más prolífico en nuestras latitudes. Los nominados fueron: Maikel Delacalle, Knarias, Ptazeta y Cruz Cafuné.

Por último, Mojo Verde (premio al mejor productor musical) recayó en Susi Morla, que compitió en esta categoría con los talentos emergentes de Dj Arrocín, Lupión, Choclock y Juacko, que presentaron trabajos discográficos en la temporada pasada.

