Rubén Baraja: "En poco tiempo, todo fue muy intenso"

Rubén Baraja verbaliza su afecto por el CD Tenerife en su primera entrevista tras salir del conjunto blanquiazul al término de la pasada temporada. Anunció su adiós por sorpresa, en una rueda de prensa tras un partido jugado en la Península; ahora, expone algunos de los motivos que le invitaron a abrir una nueva etapa y recuerda con cariño partidos como los de Copa del Rey (como los jugados ante Valladolid y Athletic). También habla de nombres propios como el de Luis Milla, "que parece que llevara jugando en Primera toda la vida"; y se refiere a la controversia que suscitó su apuesta por el doble lateral. Según dice, el partido de Riazor fue "un punto de inflexión" y tras perderlo, hubo una reunión a puerta cerrada en la que todo el equipo se comprometió a dar algo más. La SER emite hoy un anticipo de la entrevista, grabada con motivo de dos ediciones especiales de 'Radio Club Deportivo' que reunirán a algunos de los protagonistas de 2020 en Nochebuena y Nochevieja.

LA COPA. "Fue muy emocionante ver el campo a tope, con toda la gente disfrutando del esfuerzo del equipo. Pero también nos dejó un regusto agridulce porque competimos muy bien y fue cruel llegar a los penaltis con el 3-3. Me quedo con que fue el momento más especial de nuestra estancia en Tenerife. Fue un año muy complicado, con muchas dificultades y en el que tuvimos que jugar al límite".

EL FUTURO. "Confío en que el Tenerife vuelva a recuperar lo que fue, y ser importante en Primera División como ocurrió en los noventa. Espero que esta temporada se cumplan los objetivos y la entidad vuelva a ser importante en Segunda, para así en algún momento se pueda recuperar la plaza en la máxima categoría".

BALANCE POSITIVO. "Cuando nosotros cogemos el equipo, estaba en una situación que no acababa de arrancar. El inicio fue duro porque no éramos capaces de conseguir buenos resultados, pero la combinación de la Copa con la Liga y que todo el mundo se pusiese en dinámica de ayudar, nos hizo un equipo muy competitivo. Los números de la segunda vuelta fueron magníficos".

LOS 'PLAY OFF', MUY CERCA. "Al final, nos quedamos con la miel en los labios. Siempre que te acercas a cotas altas, quieres más. Nos faltó algo para estar con los seis mejores clasificados. Eso no quita valor a lo que se consiguió antes, que fue salvar la categoría, ser reconocibles y competir ante todos. Por eso cuando me hablan de Tenerife, solo puedo hablar de cosas buenas: el respeto con el que nos trataron, la valoración de nuestro trabajo... Al club y a su afición solo les deseo lo mejor. Me llevé al club en el corazón".

LA DERROTA EN RIAZOR. "Tuvimos una charla después del partido y los jugadores admitieron que tenían que poner algo más. Al final, ellos son los protagonistas. Y la respuesta que dieron después de Navidades fue de gran mérito. No era fácil adaptarse a un entrenador que acababa de llegar y a la intensidad y exigencia que buscábamos, y ellos se sumaron a nuestra idea. Cuando entrenador y jugadores están convencidos de que se pueden conseguir cosas, al final se consiguen. Y logramos pelear hasta ser uno de los mejores de la segunda vuelta. El gran mérito fue ese: convencernos de que éramos capaces".

LUIS MILLA. "Pues tuve que emplearme a fondo, la verdad (risas). Creo que fueron acertadas las decisiones que tomamos en ese momento, a la hora de modificar un poco cómo estaba configurada la plantilla y decidir sobre jugadores que podían entrar o salir. Tuvimos que mantenernos muy fuertes en nuestra posición para tratar de convencerle de que era muy importante para el club y para el equipo; que se sintiera importante para nosotros y logramos convencerle de que lo mejor era quedarse seis meses. Hay veces que en el fútbol te da la razón, y creo que para él fue fundamental permanecer en el Tenerife. Hizo una gran segunda vuelta, estuvo a gran nivel en todos los sentidos, dejó un dinero en el club para sanear sus cuentas y se va como se tenía que ir".

EL DOBLE LATERAL. "Cada jugador tiene unas cualidades y nosotros tratábamos de buscar un equipo con versatilidad, trabajo en ida y vuelta, ritmo en la recuperación, veloz en la salida a la contra, etcétera. Creo que teníamos potencial en la segunda línea y éramos peligrosos a la contra. Iba orientado a fortalecernos en los exteriores, por donde los equipos nos llegaban con facilidad si no estábamos bien cerrados. Es una opción que nos dio rendimiento y resultados; y por eso se valora de forma positiva. Si no hubiera sido así, asumiría la crítica de los aficionados. Pero soy una persona que siempre hace lo que cree mejor; no consumo grandes dosis de leer prensa o redes sociales. Se trata de ser uno honesto consigo mismo y hacer lo que considere más conveniente en cada momento".

SHAQ Y LASURE. "Jugadores que no estaban teniendo un gran protagonismo como Moore se hizo importante en la segunda vuelta y ahora es un activo del club. Uno trata de hacer siempre lo que cree, y creo que acertamos con Shaq. También lo hicimos alguna vez en el lado izquierdo con Lasure. Al final, lo que buscábamos era ser competitivos en cada fase del partido y, vista la trayectoria del equipo, creo que lo conseguimos".

SU SALIDA. "Nosotros valoramos mucho todas las posibilidades que nos dio el club. Tuvimos un contacto continuo con el presidente y con Juan Carlos Cordero. Todas las conversaciones iban orientadas a que existiese la opción de seguir. Hablamos por momentos, pero fuimos allí a hacer un trabajo y creo que hicimos un trabajo notable en todos los sentidos, más que nada por la dificultad que tenía. Y quise quedarme con esa sensación después de hacer un trabajo. Creo que habíamos exprimido al equipo en poco tiempo. Son cosas que uno siente y decidimos no seguir. Pero en mi caso, hablar de Tenerife es hacerlo con una sonrisa porque le tengo mucho aprecio y mucho cariño. En poco tiempo, todo fue muy intenso".

Protagonista del año

Rubén Baraja es uno de los grandes protagonistas del deportivo 2020 que pasarán por la antena de la SER en los especiales que 'Radio Club Deportivo' emitirá en Nochebuena y Nochevieja. En su caso, porque era el entrenador en el último partido con público en el Heliodoro y por la exitosa experiencia copera que puso a Tenerife en el centro del foco. Además, desfilarán por la antena del programa líder las voces de Omar Mascarell, el primer canario que se convierte en el capitán de un gran club europeo; Pedri, por su excepcional año en el FC Barcelona; Pedro Rodríguez, fichado este año por la AS Roma convirtiéndose en el primer isleño que juega en las tres grandes islas del continente; y Sergio Rodríguez, que pasó del CSKA al Olimpia Milano y se postula como uno de los canarios que participarán de los próximos Juegos de Tokio.