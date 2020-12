El pleno da luz verde al Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jaén

El pleno del Ayuntamiento de la capital da luz verde al Plan Turístico de Grandes Ciudades de Jaén. Con el voto favorable de todos los partidos políticos de la ciudad, a excepción de Adelante Jaén que se ha abstenido, se ha logrado avanzar en este convenio que deberá ser firmado entre el Consistorio y la Junta de Andalucía. Ha sido en una sesión plenaria extraordinaria donde se ha llevado, como único punto en el orden del día, la propuesta de acuerdo sobre la aprobación del convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén para la realización de este Plan Turístico de Grandes Ciudades en Jaén. Todo con la vista puesta en la presencia en la capital el próximo viernes de Juan Marín, consejero del ramo y vicepresidente de la Junta de Andalucía. Y es que la ocasión la pintan calva para poder firmar el acuerdo a dos bandas.

Tal como aseguraba el edil de Turismo, José Manuel Higueras, este Plan debe servir para la innovación y potenciación del destino turístico. En definitiva, dinamizar el turismo en la capital. Recuerda que la financiación estará participada al 50% entre ambas administraciones públicas y cada cual aportará 250.000 euros durante un plazo de cuatro años.

Dentro de este Plan Turístico de Grandes Ciudades para Jaén se incluirán iniciativas de contenido turístico para aportar nuevos baluartes para la capital como destino turístico en materias, por ejemplo, como la naturaleza que está enormemente desaprovechada. En definitiva dar una mayor diversidad al destino jiennense. Y es que, según Higueras, Jaén estaba muy atrás en este aspecto. “Durante el primer año y el segundo año irán dirigidas, fundamentalmente, a trabajar con la propia promoción del destino y el material promocional, que no tiene este Ayuntamiento. No tenemos video turístico, no tenemos folletos turísticos, no tenemos prácticamente nada. También se habla de señales turísticas que es confusa o errónea en la mayoría de las ocasiones. Y luego una serie de proyectos y de micro proyectos relacionados con la propia promoción y, sobre todo, con la naturaleza”.

Desde la oposición

En el PP, su portavoz Manuel Bonilla reconocía el entendimiento producido entre dos administraciones de distintas vertientes políticas (aunque en ambas se apoyan en Ciudadanos para gobernar). Considera que “es una oportunidad histórica” que no se puede desaprovechar. “El voto del grupo municipal del PP va a ser favorable a este plan, aunque sí tengo que decir que estaremos vigilantes. Hay programas dentro de los que ustedes han incluido que nos gustan más y otros que nos gustan menos. Le vamos a dar un voto de confianza y vamos a estar vigilantes para ver cómo se ejecuta”

Javier Ureña, el portavoz de Adelante Jaén, se desmarcaba del resto de partidos políticos y anunciaba la abstención por considerar que este tipo de proyectos, en medio de una pandemia mundial como la actual, no son tan necesarios como otros muchos problemas de la ciudad. “Y yo creo que donde hay que enfocarlo es en el propio modelo productivo en el que nos planteemos nuestra ciudad, como queremos verla y como la pensamos. Y nosotros pensamos que éste no es el camino que debemos dar a nuestro modelo productivo. La pandemia nos ha enseñado que son otros, los sectores esenciales, los que dan garantías de sostenibilidad a nuestra propia sociedad”.

Desde el grupo municipal de Vox, Salud Anguita mostraba su apoyo a este convenio que tendrá que devenir en una mejoría de la afluencia de turistas a la capital jiennense, pero apuntillaba que “ha existido una improvisación total por parte del gobierno local” ya que se ha esperado “a última hora” para los trámites necesarios. “Vamos siempre corriendo, vamos siempre tarde. Sino con puntos fuera del orden del día. No sé si este convenio no se podía haber firmado hace unos días si estuviera el trabajo hecho, y hay que hacer apresuradamente un pleno”.

El edil de Turismo, José Manuel Higueras, culminaba el turno de intervenciones agradeciendo el apoyo prácticamente unánime a este convenio. Desmentía el “mantra de que a Jaén no viene turismo” y asegura que en ciertas etapas del verano llegó a la capital incluso más turismo que a Úbeda y Cazorla juntas. Aun así, hay que potenciarlo y generar la necesidad en el visitante de acudir a contemplar las bondades de Jaén.