La Comunidad de Madrid inicia los trámites para ampliar los conciertos educativos hasta el año 2027

La Comunidad de Madrid ha iniciado este miércoles la tramitación de un decreto para elevar de seis a diez años la duración de los conciertos educativos en la región, ampliándolos hasta 2027. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la modificación del decreto 31/2019, de 9 de abril, por el que se regula el régimen de conciertos educativos en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de dar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por la educación concertada.

Lo han indicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y el consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio. Según se establece en la Ley Orgánica de Educación (LOMCE) y en la normativa autonómica madrileña, los conciertos educativos tienen una duración de seis años, pero la ley estatal permite que las propias comunidades autónomas cambien el tiempo máximo de duración.

Los conciertos que actualmente están vigentes en la Comunidad de Madrid vencerían dentro de dos años, pero con el cambio propuesto se renovarán dentro de seis años, en 2027. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que la intención del Gobierno regional es proteger y garantizar la educación concertada hasta el curso 2026-2027.

"Si la Ley Celaá no va en contra de la concertada ni contra los conciertos los veremos en la tramitación de la misma ley", ha dicho Ayuso en la inauguración del Instituto de Medicina Legal en Valdebebas.

La duración de la educación obligatoria es de diez años y, por ese motivo, se ha considerado acertado hacer coincidir ese plazo con la vigencia de los conciertos para dar a las familias madrileñas esa garantía.

El Ejecutivo regional adopta esta medida, en línea con su estrategia para blindar la educación concertada ante la aprobación inminente de la Ley Celaá. Aguado ha mostrado su deseo de que ninguna ley trunque la apuesta de la Comunidad de Madrid por la libertad de elección de las familias.

Ossorio ha asegurado que por parte de la Comunidad de Madrid "no hay ningún duelo" con el Gobierno central en lo que respecta a educación, y que le encantaría "hablar de innovación educativa o de digitalización y no de la concertada en el siglo XXI".

Desde su punto de vista, hay "un duelo" de la Ley Celaá con la educación concertada, con la educación especial y con el español. Ha precisado que el decreto madrileño de ampliación de los conciertos "es perfectamente legal", por lo que "no puede ser recurrido por el Gobierno central", ya que la Lomloe "no ha cambiado la educación en este extremo", es decir, que no hay una duración fijada para los conciertos.

El nuevo decreto, tramitado por el procedimiento de urgencia, sigue todos los requerimientos, aunque con "los plazos reducidos a la mitad", según el consejero. Ha dado Ossorio tres razones para tomar esta decisión, entre ellas que los conciertos vienen de hace años y "vencen" dentro de dos cursos y que prefiere "el régimen jurídico de la Lomce y la LOE al de la ley Celaá".

También ha sostenido que "la izquierda no va a gobernar en los próximos veinticinco años, pero todo puede pasar en la vida" por lo que así se garantiza que hasta 2027 "nadie tenga tentaciones".

Tras señalar que la Lomloe "está atacando a la educación especial", se ha mostrado "seguro" de que los padres que llevan a sus hijos a estos centros, que son 41 en la región, "están contentos de saber que sus hijos van a continuar así".