La guía útil para estas navidades: Qué se va a poder hacer (y qué no)

Estas navidades 2020-2021 serán recordadas por la situación particular ante la expansión de la covid-19. Por ello, en Castilla-La Mancha se han adoptado una serie de medidas con relación a estas fechas. No obstante, ¿sabes lo que puedes (y lo que no) hacer durante ese periodo? Esta es la guía que necesitas:

AUDIO | Guarda esta guía en tu dispositivo móvil

¿Cómo van a ser las comidas y cenas de Navidad?

En este punto, hay que tener en cuenta que, únicamente, podremos realizar encuentros familiares o de allegados (un término confuso en el que podrían entrar, incluso, los amigos más cercanos) con hasta un máximo de 10 personas (incluyendo niños) los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Con ello, durante el resto de las navidades, este máximo de personas para dichas reuniones será de 6 personas.

Además, evidentemente, este cómputo no se aplica en personas convivientes, es decir, si en una vivienda (antes de estas fechas) convivían hasta 12 personas, no deberemos de nominar a dos personas para que no coman o cenen en esos días o durante el resto de las navidades

¿A qué hora debo de haber vuelto a casa, tras la cena de nochebuena y nochevieja?

Únicamente, durante esas dos noches, el toque de queda nocturno se retrasará hasta las 01:30h, por lo que supone hasta hora y media más de lo habitual (este toque de queda está en las 00 h). Eso sí, este mayor margen de tiempo es para retornar a nuestros domicilios y no para acudir a encuentros sociales. Con ello, queda prohibido, por ejemplo, salir de casa a las 01 h para acudir a un evento social o a una fiesta y retornar a partir de las 06 h (pasado el toque de queda nocturno).

¿Podremos reunirnos hasta 10 personas en la mesa de un establecimiento de Hostelería?

No, en ese caso el máximo por mesa seguirá siendo de 6 personas. Además, una medida que incumple gran parte de la población seguirá vigente: el uso obligatorio de la mascarilla, a excepción del momento exacto en el que estemos comiendo o bebiendo.

De esta forma, este sector de la Hostelería deberá de cumplir, además, con las medidas propias de la localidad en donde se encuentren. Estas medidas se regulan de los nivel 1 a 3 (siendo el 3 el más estricto y afectando a 13 municipios, en la actualidad, en Castilla-La Mancha). Con ello, las localidades que estén con esas medidas más restrictivas (las de nivel 3), sus locales de Hostelería no podrán servir en el interior de los locales, deberán tener las terrazas a la mitad de su aforo y tienen que cerrar a las 23 h (como máximo) durante todos los días.

¿Podremos hacer los mismos hábitos y costumbres durante las comidas y cenas navideñas?

No, definitivamente no. Las comidas y cenas familiares y con allegados deben ser completamente diferentes. En esta línea, aunque nos resulte difícil, nada de abrazos o besos. Nada de compartir cubiertos o vasos. Nada de poner en el centro comida y picar todos. Además, debemos de ventilar lo máximo posible nuestras viviendas, a pesar del frío. Y, otra recomendación, es no reunirnos más de dos unidades de convivencia.

También, en esas reuniones, se recomienda (aunque no es obligatorio) que se reúnan hasta dos unidades de convivencia diferentes.

¿Va a poder un familiar o un allegado sentarse en mi mesa para estas navidades (siendo de otra comunidad autónoma)?

Sí, y lo podrá hacer desde el 23 de diciembre y hasta el 6 de enero (ambos incluidos) Eso si, ese desplazamiento solo se permitirá para reencuentros familiares y de allegados en la vivienda habitual de ese familiar y de ese allegado. De hecho, los estudiantes universitarios también podrán volver a casa con sus familiares, al tomar esas vacaciones navideñas.

¿Debo tener un salvoconducto para ese desplazamiento entre comunidades?

Ese es uno de los principales problemas porque no habrá ningún tipo de justificante para certificar que, efectivamente, vamos a visitar al familiar o al allegado. Además, el término de allegado es un cajón desastre en donde se incluiría, incluso, a los amigos con los que tenemos un afecto especial.

En este punto, lo que va a primar es la responsabilidad de la ciudadanía para evitar desplazamientos innecesarios y que se salgan de esos reencuentros familiares o de personas muy cercanas.

¿Qué ocurre con esos familiares que tenemos en residencias de mayores o en otros centros sociosanitarios?

Podremos disfrutarlas con ese familiar, porque podremos sacar a nuestros mayores de esos centros. Eso sí, tomen nota, porque hay una serie de medidas de obligado cumplimiento que debemos tener en cuenta. Por supuesto, esto solo se aplica en residencias que no tengan ni un solo caso de coronavirus. En ese caso, si cuentan con algún positivo confirmado y activo no se permitirá ninguna salida.

En el caso de centros libres de covid-19, lo primero a tener en cuenta es que solo se va a permitir la salida de los mayores entre el 23 y 31 de diciembre y no podrán retornar hasta el próximo 7 de enero. Con ello, nos comprometemos a acoger a nuestro familiar hasta esa fecha.

Una vez llegada esa fecha, sí que se permitirá la entrada de nuevo de los usuarios a estos centros pero con dos requisitos. Uno es el de tener una prueba PCR negativa con, como mucho, 48 horas antes del regreso y, otro, es el de pasar una cuarentena de 14 días de este usuario, a su vuelta al centro. Con ello, este familiar deberá guardar cuarentena hasta el 21 de enero.

¿Podrían cambiarse estas medidas si la situación de la pandemia empeora?

Aunque estas medidas ya se han publicado en el DOCM, se podrían ver modificadas y, por lo tanto, ser más restrictivas. Todo ello, si la situación de la pandemia en la región empeora en los próximos días.

En el caso de los municipios que cuentan con medidas de nivel 3... ¿también se aplican estas medidas?

Sí, estas medidas serán las mismas para todas las localidades de Castilla-La Mancha, ya estén con medidas de nivel 2 o 3. Eso si, en el caso de los municipios de nivel 3, a estas medidas, se suman las propias de ese nivel 3. Recordemos que este máximo nivel de restricciones implica cierre del interior de los locales de Hostelería, terrazas a la mitad del aforo y cierre a las 11 de la noche.

Además, se suspende cualquier acto cultural o turístico. En definitiva, cualquier evento que suponga aglomeración de más de 6 personas. También, se prohíbe la entrada de público a eventos deportivos federados.