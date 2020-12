Els Mossos reconstrueixen el tiroteig al sense sostre de Barcelona

Els Mossos han reconstruït aquest dimecres al matí l'escena en què un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona va disparar dos trets contra un home sense llar el passat 21 de novembre al Passeig de Sant Joan. Els investigadors han recollit la versió del policia i què el va portar a prémer el gallet dues vegades. Mentrestant, la víctima es recupera favorablement i quan es recuperi completament declararà davant del jutge, que el manté imputat per atemptat a agents de l'autoritat.

La reconstrucció s'ha fet entre les 9 del matí i passades les 11 segons alguns testimonis que l'han seguit de prop. La Lola, una veïna del bloc que hi ha al costat del lloc dels fets ha relatat a SER Catalunya que "ha vingut una furgoneta de la Guàrdia Urbana, ha entrat per la vorera i s'ha aturat entravessada, i hi havia agents de paisà prenent nota just en el lloc on havia caigut l'home". Una altra testimoni ha vist com els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos a Barcelona feien fotos de l'escena i un dron també ha enregistrat imatges des de l'aire.

El conductor de la furgoneta ha fet exactament el mateix recorregut que el passat 21 de novembre quan poc abans de les 7 de la tarda els agents de la Unitat de Reforç i Emergència i Proximitat (UREP) van acostar-se al Passeig de Sant Joan alertats per alguns veïns que parlaven de molèsties provocades per un home sense sostre, conegut a la zona, que té les facultats mentals alterades. Marjan, hongarès de 43 anys, va acabar ferit de gravetat per un dels agents que li va disparar un tret a l'abdomen. Un segon tret va impactar a terra.

En les imatges enregistrades per alguns vianants es veu com, instants abans dels trets, alguns dels policies persegueixen aquest home pel carrer per identificar-lo i com li barren el pas amb la furgoneta, que s'ha fet servir durant la reconstrucció. Als vídeos, recollits també pels Mossos a l'atestat, es veu com el sense sostre camina inestable cap endavant amb un braç amb cabestrell i una bossa a l'altra mà. El policia va declarar que se li havia abraonat amenaçant-lo amb un ganivet i que per això havia disparat l'arma. Segons abans, mentre Marjan baixa pel carrer, se sent com alguns policies criden: "tira l'arma". Entre les seves pertinences, van trobar un ganivet embolicat amb gases segons fonts policials. Els agents mantenen que empunyava l'arma. El jutge i els Mossos ho hauran d'acabar d'aclarir.

Aquest home va haver de ser intervingut d'urgència i després va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Sant Pau. S'ha anat recuperant i podria declarar davant del jutge quan estigui en plenes condicions de salut. El magistrat el manté imputat per un presumpte delicte d'atemptat a agents de l'autoritat. Té antecedents a Algesires.

L'Ajuntament de Barcelona va obrir una informació reservada interna i va apartar del carrer a l'agent implicat en el tiroteig però a dia d'avui no ha transcendit cap resultat de la investigació, que segueix en paral·lel als despatxos de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos a Barcelona.